Cae camión con más de media tonelada de droga con valor de $262,500 dólares en Puente Internacional de Pharr

Más de media tonelada de marihuana con un valor de más de $262,500 dólares que estaba escondida dentro de un tráiler que llegaba de México fue incautada por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr que conecta al estado de Tamaulipas en México con Laredo.

“Nuestros oficiales de CBP interceptaron esta carga de marihuana gracias al gran trabajo en equipo y la utilización de todas las herramientas y recursos disponibles”, dijo Carlos Rodríguez el Director del Puerto de Entrada de Hidalgo-Pharr-Anzalduas.

Officers at the @CBP Pharr-Reynosa International Bridge cargo facility encountered a tractor trailer and discovered 57 packages of marijuana weighing 1,312 pounds concealed within a commercial shipment. The case is currently under investigation by ICE HSI. pic.twitter.com/bKHRdDkyX6

— Director of Field Operations Randy Howe (@DFOLaredo) June 21, 2021