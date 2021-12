El Gordo y La Flaca comete un error y llama Doña Conchita a Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después que se supo que Vicente Fernández murió, todos los medios de comunicación han hecho una cobertura especial para darle el último adiós a El Charro de Huentitán. Uno de esos ha sido Univision a través de el programa de farándula de El Gordo y La Flaca, pero el mismo cometió un error y llamó a la viuda de Vicente Fernández, Doña Conchita en vez de Doña Cuquita.

Obviamente, los comentarios en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca y el de su conductora Lili Estefan, quien también publicó un video y recordó los buenos momentos vividos al lado de Vicente Fernández, no se hicieron esperar. Los seguidores de ambos le rectificaron el error al programa de Univision dejándoles saber que el nombre o mejor dicho, como de cariño todos le llaman a la viuda de Vicente Fernández es Doña Cuquita y no Doña Conchita.

Sin embargo, todo parece indicar que el video es de hace mucho tiempo. aún así, los usuarios de las redes sociales no pasaron por el alto el error que cometió el programa de farándula El Gordo y La Flaca y así lo dejaron saber. Recordemos que la familia Fernández es una de las más queridas de México y la fama de de Vicente Fernández así como a la de sus hijos Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. no es reciente. Esto sin mencionar todo los años que los fans de Chente le han demostrado respeto y admiración a quien fuese la compañera sentimental del cantante por más de 58 años, Doña Cuquita. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lo cierto es que, a pesar de la equivocación, El Gordo y La Flaca, junto a sus presentadores Raúl de Molina y Lili Estefan, quien a su vez es muy amiga de Alejandro Fernández, no han dejado de rendirle homenaje a Vicente Fernández y enviarle las condolencias respectivas a quien en vida fuese su esposa, Doña Cuquita. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

