Lili Estefan recuerda todos sus momentos con Vicente Fernández y cuando la visto de Charro

Lili Estefan no dejó pasar por el alto el rendirle un pequeño homenaje en sus redes sociales a quien en vida fuese el padre de uno de sus mejores amigos, Alejandro Fernández. Desde que se dio la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, las noticias y mensajes de los famosos a El Charro de Huentitán no han cesado. Por supuesto, la conductora de de El Gordo y La Flaca no se quedó atrás y publicó distintos divertidos momentos donde tuvo la oportunidad de compartir con Chente y hasta vestirse de Charro.

“Hoy en El Gordo y La Flaca recordaremos grandes momentos que vivimos junto a nuestro querido Vicente Fernández. Este es un adelanto de una de las entrevistas que tuve el honor de hacerle a Don Chente!!!! Estaré por siempre Agradecida ❤️#chentesiguesiendoelrey”; escribió Lili Estefan para acompañar los distintos momentos que vivió al lado de Vicente Fernández. En las mismas se le puede ver vistiendo de Charro, compartiendo con la familia Fernández, en especial con Doña Cuquita en El Rancho Los Tres Potrillos. Lugar donde, desde que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Chente, llegaron sus fanáticos a apostarse en las puertas del mismo para darle el último adiós a su ídolo. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Así mismo, Lili Estefan publicó unas imágenes del funeral de Vicente Fernández, donde se pueden ver a sus hijos Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. en compañía de sus otros familiares y de Doña Cuquita, a quien también Lili Estefan dedicó un sentido mensaje.

“Orando mucho por Doña Cuquita y el resto de la familia 🙏❤️ #Repost @elgordoylaflaca… Así bendijo Doña Cuquita a todas las personas que estuvieron al tanto de la salud de su esposo #VicenteFernandez. Bendiciones y fuerza para usted”, escribió la presentadora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan en su cuenta de Instagram acompañado el video donde la viuda de Vicente Fernández agradece a todos los fans por sus condolencias y por el amor con el que se han acercado a despedirse del gran Charro de Huentitán. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

