¡Escotazo de Karol G! Usó vestido igual al de Julia Roberts en Pretty Woman para recibir un Billboard Women in Music 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Bichota ha dejado el nombre de toda Latinoamérica y de Colombia muy en alto. La espectacular reguetonera recibió el galardón a “Rule Breaker” en los Billboard Women in Music 2022. Pero, a diferencia de lo que siempre hemos visto de Karol G, esta vez llegó con un escotazo muy elegante a dicha premiación. Pero lo mejor de todo es que usó un vestido muy parecido al que vistió Julia Roberts en en la exitosa película Pretty Woman.

Guantes blancos, vestido rojo con escotazo en las “boobies” y en la pierna, aretes y collar de brillantes tal cual como Julia Roberts el día que asiste a la ópera con Richard Gere en Pretty Woman. Todo esto fue el atuendo perfecto para que Karol G luciera sencillamente espectacular en el Billboard Women in Music 2022. Un reconocimiento que premia a las mujeres dentro de la industria musical. La colombiana recibió uno y además recibió una ovación por su trabajo y su empoderamiento hacia la mujer. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

“Happy super happy. Re- happy. Créanme eso. Estoy muy emocionada. Yo vi esto muchas veces en TV soñando con estar algún día aquí y… es increíble. Estoy nerviosa y mis nervios no me dejan decir lo que quiero. Muchas Gracias. Gracias Billboard por darme esto y por darme la oportunidad de cantar enfrente de todas estas increíbles reinas. Christina Aguilera te amo. Gracias por calmarme tras bastidores cuando me estaba muriendo. El mundo siempre nos enseña las malas cosas en otros y en nosotros mismos. Pero qué tal si vemos todas las hermosas cosas en nosotros de nuevo. Yo trato de hacerlo todos los días… Gracias a los latinos… Veo que hay un montón… Gracias a mis papás en Colombia… Los amo… Bye”, dijo muy emocionada Karol G en su discurso al recibir el premio “Rule Breaker” en los Billboard Women in Music 2022. .@karolg accepts the RULE BREAKER Award at 2022 #BBWomenInMusic. 💥 pic.twitter.com/CBFZEilGLE— billboard (@billboard) March 3, 2022

Además, minutos antes La Bichota interpretó su tema “El Barco“. Tema que muchos dicen era para su ex Anuel AA, pero que ella cantó con una majestuosa actuación: delicada y muy elegante. No hay duda que, Karol G llegó para quedarse y por eso les dejamos aquí la presentación que dio en los Billboard Women in Music 2022 desde la ciudad de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

Karol G y su Bichota Tour llegan a Latinoamérica y además se estrena como actriz al lado de Sofía Vergara

Acusan a Belinda de plagiar exitosa canción de Karol G

Video de Karol G diciendo que se casaría con el colombiano James Rodríguez se viraliza