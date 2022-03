Javier Ceriani besa Adela Micha y Elisa Beristain reacciona desde el set de Chisme No Like en TV Azteca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Chisme No Like. / Cortesía

El programa de farándula número uno en la actualidad, “Chisme No Like” se fue a México para transmitir unos días desde las instalaciones de TV Azteca. Ahí, fueron visitados en set por la periodista mexicana Adela Micha y Javier Ceriani no perdió la oportunidad de besarla en la boca a lo que su compañera Elisa Beristain reaccionó.

Pocas veces hemos visto a Javier Ceriani a tener estos comportamientos por no decir nunca. Mucho menos si son en público. En una entrevista exclusiva que publicamos en La Opinión hace algunos meses, Javier Ceriani explicó lo reservado que es y cómo, son casi nulo los escándalos que tiene a nivel personal. Pero hoy ha dado cuerda tanto a sus fans como a sus “haters” por, sin pensarlo dos veces, tomar la cara de la bella Adela Micha y estamparle un beso en la boca. Elisa Beristain, también cabeza de Chisme No Like, de inmediato reacción y tomó a Adela hacia su lado en pleno set de TV Azteca.

Adela Micha por supuesto habló de su reciente inconveniente con la familia Pinal y lo que dijo fuera del aire sobre Silvia Pinal al enterarse que tenía Covid. Después de eso, Adela obviamente fue cuestionada por el temido par de Elisa Beristain y Javier Ceriani sobre este incidente. Recordemos que fue la única a la que Alejandra Guzmán, en medio del problema y las acusaciones de Frida Sofía, le otorgó una entrevista.

Después de aquel comentario de Adela Micha, que no fue más que una instrucción a su equipo de producción. Alejandra Guzmán y Silvia Pinal se habrían molestado con la periodista. Pero ahora ella misma le confirmó a Javier Ceriani y a Elisa Beristain que se arregló con Silvia Pinal, que la llamó y le ofreció unas disculpas y que le Pinal respondió: “No tienes nada de explicarme. Te conozco, te quiero y te admiro”, pero no sucedió los mismo con Alejandra Guzmán. Sin embargo dejó claro en todo momento que le tiene un profundo cariño y respeto a la familia de “La Reina del Rock” de México.

Video del canal de Youtube de Lady Comunica.

Todo esto sucedió en la transmisión en vivo de Chisme No Like desde un set especial que tienen en las instalaciones de TV Azteca desde México, cadena que desde hace unos meses se convirtió también en la casa de Javier Ceriani y Elisa Beristain. Recordemos que el programa comenzó en Youtube, plataforma en la que sigue y ahora se transmite en la cadena Estrella TV y también en A más + de TV Azteca. Sin duda ha sido todo un crecimiento para Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by a más + 7.2 (@amastv)

