El lamentable registro de Pumas: ha perdido 7 de sus últimas 9 finales… ¿Tendrá razón Álvaro Morales?

Mal momento en el que se encuentran los Pumas de la UNAM luego de caer derrotados en la final de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Seattle Sounders de la MLS.

Una verdadera humillación para los felinos que se presentaban como favoritos en la gran final del torneo de clubes regional. A eso hay sumarle las complicaciones del equipo para meterse en la liguilla del Torneo Clausura de la Liga MX: en la clasificación quedaron onceavos (11).

Peores derrotas de equipos de Liga MX ante clubes de Estados Unidos en torneos de Concacaf:

1997 | LA Galaxy 4-1 Santos

2019 | Sporting Kansas City 3-0 Toluca

2020 | LAFC 3-0 León

2022 | Seattle Sounders 3-0 León

2022 | New England 3-0 Pumas

2022 | Seattle Sounders 3-0 Pumas pic.twitter.com/RWxCIOd1JL — Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) May 5, 2022

Críticas van y críticas vienen, principalmente contra el entrenador Andrés Lillini, que contra los Sounders no tuvo margen de reacción ni en los cambios y mucho menos en las palabras hacia sus jugadores para revertir la situación.

Finalmente la MLS meterá por primera vez en la historia a uno de sus equipos en el Mundial de Clubes, mientras que representó para México otra derrota, luego de haber perdido los duelos de selecciones en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, la Concacaf Nations League y el evento MLS All Stars.

Pero las estadísticas también hunden a los Auriazules: han perdido 7 de las últimas 9 finales que han disputado, lo que representa el 78 % de sus duelos cruciales, esto desde 2015. Además que en la ‘Concachampions’ se alargó a 11 años sin saber los Pumas lo que es levantar un título. ¡Pumas perdió el 78% de finales disputadas después del bicampeonato!



Equipos mexicanos con más finales perdidas en torneos oficiales de 2005 a 2022:

Tigres 9 de 19 (47%)

América 8 de 18 (44%)

Pumas 7 de 9 (78%)

Cruz Azul 7 de 13 (54%)

Santos 7 de 13 (54%)pic.twitter.com/6FTu7JqVCz— Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) May 5, 2022

El otro equipo mexicano que tiene el mismo número de descalabros en finales es el Cruz Azul, pero con más título ganados y por lo tanto con diferente porcentaje (54 %).

¿Tiene razón Álvaro Morales sobre los Pumas?

Seguidor y fanático empedernido de las Águilas del América, el periodista mexicano Álvaro Morales utiliza frecuentemente las pantallas de ESPN y sus redes sociales para burlarse y atacar a rivales de los azulcrema, como es el caso de los Pumas. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morales (@alvaritomorales)

Antes que se disputara la final contra el Sounders, Morales venía advirtiendo que los felinos perderían la copa y “cederían el trono” de la Liga MX a la MLS. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morales (@alvaritomorales)

Una de las publicaciones que hizo en su Instagram decía: “Pumas, un peligro para nuestra hegemonía”; acompañado por un texto que alertaba del ridículo que haría el equipo de Lillini ante Seattle.

Pero tras el fracaso, ‘Alvarito’ en su editorial de Fútbol Picante atacó con todo al orgullo de la afición de la UNAM: “Pumas no es un equipo chico, es una vergüenza”. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morales (@alvaritomorales)

