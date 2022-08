VIDEO: Pepe Aguilar revela lo que haría con Christian Nodal y sus escándalos y lo aconseja

El cantante estadounidense Pepe Aguilar se ha distinguido por siempre mostrarse sensato ante los escándalos que ha protagonizado tanto él como su familia, pero en esta ocasión fue cuestionado en una entrevista para el programa Despierta América sobre lo que piensa de las polémicas en las que se ha visto inmiscuido Christian Nodal.

Pues en los últimos seis meses el originario de Caborca, Sonora ha desatado millones de comentarios y controversias por sus desatinados o inesperados comentarios y decisiones alrededor de su ruptura con la española Belinda, situación que también desató algunos comportamientos poco habituales en el intérprete de “Adiós Amor”.

Y es que Nodal decidió cambiar de look y hacerse más tatuajes, pero esta vez llenando su cara, así como iniciar una inesperada y hasta precipitada relación con Cazzu, al hablar sobre este tema el cantante de “Por Mujeres como tú” fue muy contundente y confesó lo que le aconsejaría como dueño de una disquera, Pepe no dudó en externar su respaldo al ex prometido de la actriz ibérica.

“Yo lo apoyaría como disquera, porque se ve que, como cualquier muchacho de su edad, requiere de gente que ya pasó por eso para que le eche la mano y le diga ‘no pasa nada, relax’”, apuntó el patriarca de la Dinastía Aguilar, quien también ya tuvo oportunidad de trabajar con Nodal pues fue parte de su show “Jaripeo sin fronteras”, por lo que conoce en demasía su potencial y sabe que esto no opaca sus cualidades y sólo es una etapa.

“Christian tiene un talento fuera de serie, tremendo, y eso que de repente, en mi experiencia, lo he visto con otros artistas, se le pegue mucha gente que no todos son bien intencionados. Y lo que yo haría como disquera, lo protegería lo más posible y lo dejaría ser, te quieres pintar el pelo verde, vas güey… es tu vida, es tu cuerpo, es tu rollo” Pepe Aguilar

