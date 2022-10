Cazzu usó tanga estilo cinturón de castidad y la comparan con Madonna y Lady Gaga

La argentina Cazzu continúa con su Nena Trampa Tour. La parada en esta oportunidad fue Montevideo, Uruguay. Ahí repitió un atuendo estilo “vestido de novia” pero con tremendo hilo dental y hasta una tanga que simulaba un cinturón de castidad. Esto hizo que muchos en redes sociales compararan a la novia de Christian Nodal con la propia Lady Gaga y el ícono de la música pop de los ’80, Madonna.

Cazzu estrenando Look nuevo en su show en Montevideo, Uruguay. pic.twitter.com/waCA4Rinx0— Cazzu Data (@cazzudataof) October 2, 2022

Justamente por la excentricidad de la Nena Trampa es comparada con dos de las mujeres más talentosas y que sin duda marcaron una historia en la música. Pero Cazzu es increíblemente talentosa también. Logró abrirse un camino con el trap, donde figuras como Anuel AA son sus principales competencias. El ex de Karol G no es cosa pequeña y tiene años en la industria musical latina. Pero en plena gira de la novia de Christian Nodal, sus atuendos han puestos a todos a hablar y a botar la baba también. Sobre todo por usar una tanga de cuero con cadenas muy parecido a un cinturón de castidad con la que le voló la imaginación a más de uno en su concierto en Montevideo. cazzu mi gótica culona🙏🏻 pic.twitter.com/gKzAAhHoWr— َ (@badgrlie) October 2, 2022 View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Justo un día antes hizo temblar el Estadio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires. También estuvo en el Festival Joven Chaco. La trapera no ha parado de dar conciertos y sus tickets casi siempre se agotan. Además ha hecho acto de presencia en plazas muy importantes para los músicos latinos. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

En cuanto a su romance con el cantante de regional mexicano y ex de Belinda, Christian Nodal, todo parece ir viento en popa. Aunque desmintieron run posible embarazo, se nota que están en un muy buen momento personal y que el intérprete de “Ya No Somos, Ni Seremos” le dio una nueva oportunidad el amor con la muy querida Cazzu. #ChristianNodal y #Cazzu están juntos 💘 Acá analizamos por qué hacen una gran pareja 👀👇https://t.co/BwJ5pE0zkF— Uforia Music (@UforiaMusica) September 30, 2022

