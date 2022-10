Lili Estefan cae derretida cuando Vocalista de Il Volo le canta de cerquita

Este fin de semana el grupo musical italiano de género crossover clásico y pop lírico, Il Volo se presentó en el Sunrise Florida de Miami. Evento que les permitió reencontrarse con su público y con una de sus más grandes fanáticas, la presentadora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan.

Aunque fue en 2010 cuando la agrupación lanzó el tema “O sole mio”, hasta la fecha sigue generando increíbles reacciones ante su entonación; tal es el caso de “La Flaca” consentida de la televisión hispana, Lili Estefan, quien a través de sus ojos brillantes demostró haber “caído derretida” con la interpretación de Barone Piero, vocalista de Il Volo.

“Sin palabras!!!!!! Que les puedo decir de este momento, un regalo del universo. Inolvidable, solo tu mi querido @barone_piero @ilvolomusic que honor”, escribió junto al material audiovisual la compañera de Raúl de Molina en Univision.

Desde hace un tiempo y a través de las redes sociales Lili Estefan y Barone Piero han hecho público el cariño que existe entre ellos, tanto que a sus fans les emociona verlos juntos y así lo exponen en los comentarios.

“Hasta yo me emocioné, waoo que tremenda voz y que cariñoso”, “Que hermoso y que dicha son lo máximo”, “Queee momento tan lindo”, “Que lindo momento, tu sonrisa hermosa Lili”, “Awww que lindo !!! @liliestefan noto tu felicidad”.

Il Volo en Florida

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, integrantes de la afamada agrupación afirmaron que este show de Miami los dejó sin palabras, pues no solo les permitió dar lo mejor de sí, sino antes compartir con su público. View this post on Instagram A post shared by Il Volo (@ilvolomusic)

“Preparándonos para el show de esta noche! Consideramos a nuestros fanáticos como familia, aquí hay un pequeño vistazo de nuestra prueba de sonido junto con los miembros de nuestro club de fans”, escribieron junto a un video en el que recopilaron imágenes del día.

Asimismo, hicieron saber que las ganancias serán donadas a las víctimas del huracán Ian.

