Ricardo Peláez habla sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022

El mundo vio como el seleccionador de Portugal, Fernando Santos alineó a su once titular, pero sorprendió a todos al colocar a la máxima figura del país en el banquillo de suplentes, Cristiano Ronaldo, algo que dejó al equipo sin ‘CR7’ en el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Como resultado, el entrenador y algunos compañeros del delantero fueron cuestionados, por lo que hablaron y explicaron toda la situación. Sin embargo, fuera de la Selección de Portugal, Ricardo Peláez también habló sobre esta una noticia que dejó helado a todos.

“Qué huevos tiene el técnico de Portugal y así lo digo textual, qué huevos para ‘ven Ronaldito, te me sientas en la banca mijo, te aguantas’, ese fue mi comentario y sabes como lo complementó Mauro, ‘le funcionó’, no cualquiera se atreve”, dijo el exdirectivo del conjunto tapatío.

Aunque claro está que la decisión tomada por Santos fue una apuesta que le funcionó, pues la Selección de Portugal goleó 6-1 a Suiza para instalarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo disputada en Qatar.

Hay que tener en cuenta que el jugador con pasado en el Real Madrid, Juventus y Manchester United ingresó al 74′ al cotejo en sustitución de Joao Felix, pero no pudo ser fundamental en la goleada de su equipo, pues no anotó ni entregó asistencia alguna.

El próximo reto del equipo será el sábado 10 de diciembre, pues la Selección de Portugal y Marruecos comenzarán la fiesta del día en el Estadio Al Thumama a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT.

