Ajax ya tiene en mente el sustituto de Edson Álvarez si es que el mexicano se va de Países Bajos

Edson Álvarez tiene diferentes equipos tras sus servicios, lo que hace que el Ajax se vea obligado a vender al mexicano. Por este motivo, el cuadro de Países Bajos ya tiene en mente el posible sustituto para el mediocampista azteca.

Se trata de Tijani Reijnders del AZ Alkmaar, equipo que también hace vida en la Eredivisie y se perfila para ser el reemplazante de Álvarez, elemento azteca que estaría por salir del Ajax para así llegar a las filas del Chelsea de la Premier League.

Al menos así lo da a conocer el diario De Telegraaf, medio que explica como es que el conjunto estaría dispuesto a la salida de Edson, esto tras un último mercado movido en donde los rumores de su salida estuvieron por todo lo alto.

Por otro lado, al hablar sobre el sustituto, en el programa llamado ‘Voetbalpraat’ de ESPN se señaló que Reijnders no ofrece tantas garantías como el azteca, es por ello que dicho movimiento no tendría del todo contento en lo que parece ser un movimiento no muy popular entre los seguidores del Ajax.

El Machín posee con el Ajax dos goles y dos asistencias acumuladas en 23 partidos disputados de 25 posible en la actual temporada, siendo así una pieza recurrente en la plantilla del equipo que se encuentra en la segunda posición con 55 puntos, tres menos que el líder Feyenoord.

