¿Por qué Chabelo era fanático de las Águilas del América?

El fallecimiento repentino del famosísimo conductor Xavier López “Chabelo”, ha traído diversas anécdotas con el presentador, actor y comediante. Pero ahora el futbol mexicano tomó protagonismo, pues algo que destaca del fallecido es que era un gran fan de las Águilas del América.

Chabelo fue siempre un fanático declarado del equipo de Coapa, y en una charla con la cadena de CNN, reveló las razones por las que le iba al equipo americanista.

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista”

CHABELO