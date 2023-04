Anahí lanza duro mensaje: “Ya no tengo que convencer a nadie de nada”

Anahí no sólo está fabulosa sino está intratable a sus 39 años de edad, ya que está prácticamente a días de cumplir 40 años.

Y justo por eso concedió una entrevista para la famosa revista mexicana “Quien” para su edición de mayo, donde además de posar como toda una Diosa, dio polémicas declaraciones que están dando mucho de qué hablar.

En esta charla, la protagonista de “Rebelde” y “Clase 406” no se guardó nada y habló de temas como su familia, sus hijos, así como del muy esperado reencuentro con sus compañeros de grupo RBD y sus miedos, aunque afirma que ya no tiene que convencer a nadie de nada.

“Me encanta cumplir años. Siempre me ha encantado y en este momento de mi vida, ¡me gusta mucho más! Ya no tengo que convencer a nadie de nada. Ya no me quita el sueño ni un poquito lo que pueda alguien pensar de mí”.

ANAHÍ