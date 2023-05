Chyno Miranda denuncia su secuestro, presenta a sus nuevos abogados y recupera cuenta de Instagram

El caso del cantante venezolano Chyno Miranda sigue dando de qué hablar. Luego de un largo silencio, reapareció en redes sociales a través de un video que publicó el influencer venezolano Irrael Gómez. En el mismo se ve al exintegrante del dúo Chyno y Nacho rodeado de los que serían sus nuevos abogados. View this post on Instagram A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

Con lentes oscuros, un atuendo muy similar a los que siempre había usado y bastante distinto a cómo se vio las últimas veces, el cantante de género urbano, Jesús Alberto Miranda Pérez, como se llama realmente Chyno, denunció públicamente que había sido secuestrado por algunos de sus familiares.

Además, Miranda también pedía en el mismo video que le fueran devueltas sus redes sociales porque quería volver a tener contacto directo con sus fans, según dijo. Al final del mismo día que se hizo viral el video del intérprete de “Mi Niña Bonita” Tu Angelito” y “Andas En Mi Cabeza” junto a Nacho Mendoza, Chyno Miranda hizo su primera publicación después de mucho tiempo en Instagram.

Abogado de Chyno Miranda explica su situación legal

Según uno de los abogados de Miranda en Miami, a su cliente lo trataron de inhabilitar ahí. También alega que, cuando el juez que llevaba el caso se dio cuenta de que Chyno Miranda no estaba viviendo en Estados Unidos desde hace más de un año, dijo que no tenía jurisprudencia para trabajar un caso en Venezuela.

Ahí nació Chyno y es lugar donde se encuentra desde hace un poco más de ese tiempo. Recordemos que fue el propio Irrael Gómez el que, con ayuda de la novia de Miranda, Astrid Miranda, lo sacó de la clínica social de rehabilitación “Tía Panchita”. Lugar donde estaba recluido hasta que lo llevaron a otra clínica privada llamada El Cedral. Esto enfureció a su mamá, la señora Alcira Pérez.

Irrael y Astrid denunciaron en su momento condiciones poco salubres en el antiguo lugar. Además, quedó en entre dicho tanto la prima, como la madre de Chyno Miranda. Mismas que conforman “el otro frente” de la batalla por quién se encargará de salud del artista.

Cómo está Chyno Miranda

La verdad es que la situación está muy confusa. Por un lado, no es la primera vez que Irrael Gómez saca a Chyno en redes sociales a través de una entrevista y da a entender que está capacitado para tomar acciones por sí mismo. Por otro lado, otros periodistas que han investigado el caso desde el principio, como Mandy Fridmann, tienen una versión un tanto diferente.

“Seamos claros: a @chynomiranda lo verás tan bien como la edición te lo deje ver… Aquí te mostramos como desde su peor momento hasta hoy lo puedes ver igual de “bien”… Este miércoles una investigación en @lastopnews titulada: “quién le miente a chyno”… Mientras mira y reflexiona”, escribió la periodista argentina en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Por lo pronto, se verá que publica el venezolano y cuáles son las siguientes acciones a tomar de su equipo legal. También qué versión tiene su madre, que es parte de lo que la periodista de Las Tops News explicará.

Sigue leyendo:

– Chyno Miranda confirma que tiene nueva novia y se llama Astrid

– Así es por dentro Tía Panchita, la clínica de la que Chyno Miranda fue sacado por la Policía

– Ex de Chyno Miranda manda indirecta en Instagram

– Chyno Miranda fue sacado por la fuerza policial y judicial de la clínica de rehabilitación

– Chyno Miranda comiendo solo en clínica de rehabilitación en Venezuela. Javier Ceriani obtuvo el video

– Natasha Araos asegura que Chyno Miranda: “Está cada día mejor” a través de su cuenta Instagram

– Ex de Chyno Miranda, Natasha Araos, explota en Instagram: “Toda esa m* que hablan matando a Jesús…”