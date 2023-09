¡RBD le hace el feo a Bad Bunny! Christian Chávez rechaza dueto con él | VIDEO

Una vez más el famoso vocalista de “RBD”, Christian Chávez se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de conceder una entrevista en la que habló de una posible colaboración con Bad Bunny, uno de los artistas más famosos en la actualidad.

Fue en este 2023 cuando “RBD” sorprendió a todos sus fans con su regreso a los escenarios después de varios años de ausencia. Tras el anuncio varios artistas expresaron su emoción y uno de ellos fue Bad Bunny, quien se grabó cantantando una canción de la agrupación.

Hace unas semanas, Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados en los últimos años, se convirtió en tendencia en México después de compartir un breve video en el que demostró que es fan de “RBD” pues cantó el sencillo “Sálvame”, desatando un sin fin de reacciones.

Ahora, en plena gira internacional, los integrantes de “RBD” fueron cuestionados sobre si vieron el video de Bad Bunny. Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, vocalistas de la banda, no dudaron en expresar su emoción al saber que el reguetonero es su fan.

“Es increíble”, dijo Maite Perroni durante la plática.

Sin embargo la polémica surgió instantes después cuando la conductora les preguntó si les gustaría hacer una colaboración con Bad Bunny. El valiente en tomar la palabra fue Christian Chávez, quien de manera contundente dijo que no, generando opiniones divididas entre los fans.

“No”, respondió el vocalista de “RBD” a la pregunta.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado en su programa de radio, donde Christopher confesó la razón por la cual no ve cine de terror. Esto después de que fue el protagonista de la serie “Diablero”, una producción original de Netflix basada en la novela “El diablo me obligó” de Francisco Haghenbeck.

En esta serie, Christopher interpreta al padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda de un cazador de demonios para encontrar a una niña desaparecida. Trabajo que le trajo problemas más allá del set al cantante mexicano.

“He dejado de ver cine de terror… No la paso bien, lo sufro. Sí, sí, voy a dar algo de terror en el cine, en mi casa definitivamente no. Me pasaron cosas… Me enfermé del estómago… Hay emociones que mueves lo que aligera en el set es el humor negro, pero en realidad pues estás moviendo energías”

CHRISTOPHER UCKERMANN