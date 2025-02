Briggitte Bozzo revela que se sometió a una operación del busto

A través de sus historias de Instagram la actriz Briggitte Bozzo comentó en un video que iba a someterse a una nueva operación para reducirse el busto, pues por su baja estatura no puede tener los senos tan grandes. Ella desea sentirse mejor y más segura con su cuerpo.

“Me van a hacer un procedimiento”, dijo Briggitte en el clip. “Me van a quitar bubis, porque ya saben que no puedo tener tantas, por lo de mi espalda y por mi estatura”. La también influencer confesó que no sólo se sometería a esa cirugía, sino que también aprovecharía su paso por el quirófano para arreglarse otras cosas de su cuerpo que no le gustaban.

La finalista del reality show “La Casa De Los Famosos México 2” comentó que siguió todas las indicaciones de su médico, previo a la cirugía: “Esto es para sentirme mejor, y aparte también es por salud, porque ya saben que las chiquitas como yo, que tienen mucho busto, sufrimos con ese tipo de cosas”.

La venezolana compartió que las operaciones las realizaría el cirujano plástico Rigoberto Arámburo, quien a su vez comentó -en sus historias de esa red social- que una de las intervenciones era para corregir los glúteos de Briggitte: Vamos a reparar una partecita del glúteo que tiene una pequeña irregularidad; vamos a mejorarla y colocarle un poco de grasa”.

Respecto a la operación del busto, el doctor dijo: “Ella trae un implante algo grande para su cuerpo. Hay que recordar que el torso de Briggitte es cortito, entonces vamos a poner unos implantes un poco más chicos. Tenemos que poner unos probadores en la cirugía y ahí vamos a tomar la decisión del tamaño del implante”. Finalmente y al término de la cirugía, la paciente y el cirujano se dijeron contentos por cómo fluyó todo en el quirófano y con los resultados que, aseguran, fueron “espectaculares”.

