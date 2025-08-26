Bam Rodríguez favorece a Crawford en pelea con Canelo

Jesse ‘Bam’ Rodríguez, campeón unificado de peso mosca, favoreció a Terence Crawford en la pelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista con la revista The Ring, Bam Rodríguez explicó que Crawford tiene las habilidades para vencer a Canelo Álvarez, pero reconoce que es una jugada arriesgada.

“Es una gran pelea. Canelo tiene mucha más experiencia, es más fuerte y físicamente más grande que Crawford. Pero soy un gran admirador de Crawford y su estilo ambidiestro. Pega y no recibe golpes. Tiene la habilidad para vencer a Canelo“, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Creo que Crawford saldrá victorioso si logra mantener a Canelo a raya durante 12 asaltos. Pero con Canelo, basta con un golpe. Es una jugada arriesgada para Crawford, pero lo favorezco. Tiene lo necesario para vencer a Canelo. Es uno de los mejores en cuanto a habilidades”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

