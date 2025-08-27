Christian Mbilli quiere enfrentar al ganador de Canelo vs. Crawford

Christian Mbilli expresó que quiere enfrentar al ganador de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford luego de hacer su trabajo ante Leste Martínez en la cartelera preliminar del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En una entrevista en la revista The Ring, Mbilli aseguró que está listo para dar un gran espectáculo contra Martínez para tratar de convencer al mundo de que merece una oportunidad titular.

“Estoy listo para dar un gran espectáculo en este evento y dejar claro que soy el próximo en enfrentar al ganador de Canelo-Crawford. Es la pelea de mi vida, pero estoy listo para demostrarle al mundo lo grandioso que soy”, dijo.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Espero que no tenga ningún problema de salud antes de la pelea. Martínez se ve muy fuerte. Sabe boxear. Sabe pelear. Su potencia y físico me impresionan. Se ve completo. Será un gran reto para mí, pero estamos implementando las estrategias adecuadas para vencerlo. No me tomo esta pelea a la ligera. No es fácil, y podría ser mi pelea más difícil hasta ahora. Viene a pelear y a ganar, pero yo estaré listo”, agregó.

Christian Mbilli es uno de los prospectos de las 168 libras y viene de una victoria aplastante por nocaut en el primer asalto sobre Maciej Sulecki el pasado mes de junio por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El peleador camerunés ha sido mencionado como posible oponente de Canelo Álvarez, pero no ha sido tomado en cuenta.

A pesar de sus deseos, Mbilli no está siendo considerado hasta el momento como rival del mexicano porque el jeque árabe Turki Alalshikh quiere que enfrente a continuación a Hamzah Sheeraz, por lo que podría esperar más tiempo para recibir una oportunidad.

Christian Mbilli, de 30 años, es campeón interino de peso supermediano del CMB. El camerunés sigue invicto en el deporte y tiene marca de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía del nocaut, en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es difícil encontrarle debilidades”

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”