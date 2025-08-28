Imelda Tuñón anuncia que comenzará a compartir contenido por suscripción

La actriz y cantante Imelda Tuñón, quien es la viuda de Julián Figueroa, se sumó en horas recientes a las celebridades que ofrecen contenido exclusivo a sus fans a cambio de una tarifa mensual.

Contrario a lo sucedido con Cazzu, quien está de regreso en OnlyFans tras unos meses de ausencia, el contenido de la mamá de Juliancito no tiene nada que ver con la página azul, sino con otras plataformas

“Oigaaaaaaan ! Ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir jajaja, hablo muuuuucho, pero bueno”, se lee en el texto con el que Imelda anunció su nuevo emprendimiento.

En una publicación posterior aclaró que el contenido que ofrecerá no tiene nada que ver con compartir fotografías o videos ligerita de ropa.

“No es tipo OnlyFans. Va a ser más bien algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrán más fotos, más videos, respuestas a preguntas y contacto directo”, aclaró.

El costo de suscripción mensual por su contenido exclusivo va de los $2 a los $5 dólares, con opción de cancelación en cualquier momento e incluye materiales que no compartirá en ningún otro lugar y hasta convivencias.



Su anuncio llega luego de que Maribel Guardia confirmara que ya no le pasa apoyo económico a la madre de su nieto, por lo que ella habría optado por hallar otra fuente de ingresos.

“Ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente. Ojalá ella sea independiente, autosuficiente, se lo deseo porque sería muy padre. Que ella trabaje y gane su dinero y que no necesite de nadie”, comentó la presentadora costarricense en su momento.

