Entrenador de Crawford cree que Canelo bajará el ritmo en los rounds finales

El entrenador Brian ‘BoMac’ McIntyre cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez perderá su potencia y bajará el ritmo en la segunda mitad de la pelea con Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En entrevista con la revista The Ring, BoMac McIntyre explicó que Crawford planea aprovechar el cansancio de Canelo Álvarez para poder salir con el brazo levantado.

“Me importa un bledo esa potencia. ¿Cómo se le gana a la potencia? Con el ritmo. Esa potencia no te va a sostener durante toda la pelea. ¡Mira! Suele bajar el ritmo entre el sexto y el séptimo asalto. Si bajas el ritmo, se acabó. Lo vi bajar el ritmo en los últimos asaltos, y lo vi boxear con mucha más fuerza”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Los entrenamientos y los sparrings, esa mi**da no significa nada cuando entras al ring. Siento que esta gente no respeta el conocimiento ni las habilidades porque somos de Omaha, Nebraska. En Omaha no salió nada importante en cuanto al boxeo. Podemos derrotar a (Canelo) en un par de semanas y luego regresar. En el fondo, siento que no nos respetan”, añadió.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

