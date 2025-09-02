América firmó la paz con las autoridades y tendrá público en el clásico vs. Chivas

La directiva del América y las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX fumaron la pipa de la paz y por esa razón se determinó levantar la sanción contra el estadio de la Ciudad de los Deportes y así poder autorizar el acceso al público en el clásico nacional vs. Chivas, el sábado 13 de septiembre.

Lo anterior se desprende de la reunión que sostuvo la directiva de las Águilas con los funcionarios de esta demarcación ubicada en el sur poniente de la capital azteca y en donde se limaron las asperezas que produjo la decisión de impedirle al equipo americanista jugar con público el sábado pasado contra el Pachuca, en la actividad de la fecha 7 del torneo Apertura 2025.

#Comunicado

Alcaldía Benito Juárez y Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos y asistentes del estadio.

🔗 https://t.co/hz94qCnejP pic.twitter.com/JATbm8gaGi — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 2, 2025

La historia de la sanción

La sanción fue impuesta a la oncena americanista como resultado de la violación de los acuerdos para la celebración de partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes al cerrar una importante vialidad como la calle de Indiana, afectando el tránsito de los vecinos que habitan en los alrededores del estadio, poniendo en peligro supuestamente la vida de una vecina que requería el acceso de servicios médicos de emergencia.

Esta situación trajo como resultado que el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo y su personal administrativa, impusiera la sanción a los propietarios de este inmueble deportivo y que terminaron afectando al América.

Por esa razón, el América instó a ambas partes a llegar a un acuerdo express el viernes y sábado pasados para que sus aficionados pudieran acceder al estadio para el duelo contra Pachuca. Pero como no hubo arreglo, las Águilas jugaron a puerta cerrada y el gran aparato mediático de la empresa de televisión Televisa que respalda al cuadro de Coapa, lanzó una campaña de desprestigio contra el titular de Benito Juárez.

RESPALDAN AL ALCALDE 👀



Vecinos de los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes apoyan la decisión de haber cerrado el recinto para el América vs Pachuca 😱



"Ya han habido antecedentes, tanto con Cruz Azul, como con el América" 🗣#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/MlxBtaALJt — La Octava Sports (@laoctavasports) August 31, 2025

Pero el político no se inmutó y mantuvo a pie firme el castigo por haber violado las normas de logística para la zona exterior del estadio y se programó una reunión para este martes que terminó con acuerdos satisfactorios para ambas partes.

El América jugará el clásico y el resto del torneo con público

Bajo este tenor, las dudas y temores que se generaron en sel sentido de que el clásico de clásicos contra Chivas pudiera jugarse en Querétaro, Puebla o Toluca, quedaron desechados, pues todo quedó acordado para que el próximo 13 de septiembre las Águilas reciban a las Chivas en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en un duelo con acceso total para los aficionados.

Los acuerdos fueron publicados por la Alcaldía Benito Juárez en sus redes sociales, en donde ambas partes establecieron los siguientes puntos para que a partir de este día se garantice el uso del escenario futbolístico bajo la operación de un “Estadio Seguro” en donde se incluyeron seis puntos, destacándose el cuarto apartado en el que se garantiza la realización de los partidos con acceso al púbico.

“El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Futbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas 4 semanas”, se puede leer.

Los puntos de la Alcaldía Benito Juárez

Dentro de los puntos de concordancia, la Alcaldía Benito Juárez resaltó los siguientes puntos que deberán regir para la realización de los partidos de las categorías varonil y femenil y que establecen que el operativo de seguridad denominado “Ladrillera” se mantendrá vigente, el cual determinará el cierre de vialidades parciales o torales en los alrededores del estadio de la Ciudad de los Deportes de acuerdo al aforo de cada partido.

#FuriaDeportiva



Totalmente vacío se siente los alrededores y dentro del Estadio Ciudad de los Deportes tras ser castigado por su mal uso.#FuriaNeta #FuriaTUDN #América #Pachuca #CiudadDeLosDeportes pic.twitter.com/JPJ9WnzY3V — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) August 31, 2025

Inclusive quedó establecido que el personal del Estadio Ciudad de los Deportes se encargará del control de accesos, seguridad y logística, pero “al interior del estadio”, mientras que fuera del recinto es la alcaldía Benito Juárez la que coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo “teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo “Ladrillera”.

Bajo este criterio quedó aclarado que después de ser presentada la documentación correspondiente: “No hay impedimento alguno para la celebración de los eventos, estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes”, concluyó la autoridad.

