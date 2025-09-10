A punta de pistola, agentes federales arrestan a dos hombres en Los Ángeles

Agentes federales enmascarados no identificados arrestaron a punta de pistola a dos hombres que se encontraban en el interior de un automóvil la mañana de este martes en el área de Van Nuys, en Los Ángeles.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 a.m. en el estacionamiento de una plaza comercial cerca de la intersección de Sherman Way y Kester Avenue.

La grabación en video captada por un transeúnte muestra al menos a cinco agentes enmascarados con armas desenfundadas cuando se acercan a un automóvil Camaro rojo, mientras uno de ellos grita: “¡Sal del auto ya!”, y estrellan la ventana de la puerta del conductor.

Cuando se abre la puerta del conductor, los agentes sacan a una persona, a quien tiran al suelo para esposarlo. En el lado del pasajero, uno de los oficiales apunta con una pistola a una mujer que está sentada en el Camaro.

En la grabación, se escucha cuando la mujer le grita al agente que si la tocaba lo iba a demandar, momentos antes de descender del automóvil deportivo.

Los agentes federales sometieron a dos hombres en el suelo, quienes fueron detenidos. Se desconoce qué agencia fue la que llevó a cabo este arresto.

La mujer, de nacionalidad estadounidense, fue esposada y retirada del lugar, pero posteriormente se le puso en libertad.

“La chica estaba ahí gritando: ‘¿Por qué nos apuntan con armas? No estamos haciendo nada’. Fue entonces cuando se acercaron, rompieron la ventana y arrastraron a los chicos. Luego, la mujer dijo que estaba embarazada… todos estos tipos se unieron para atacarla”, dijo Luis, un testigo, a la cadena ABC.

El padre de la mujer, Raúl Martínez, dijo a la cadena KTLA que su hija se encontraba en el Camaro en compañía de su novio y otro amigo cuando ocurrió el incidente.

“Tenía mucho miedo. Estaba muy alterada“, expresó Martínez.

Al lugar acudieron oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quienes informaron que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaban deteniendo a personas en un vehículo que, según se informó, no estaban cumpliendo con las normas.

De acuerdo con una persona que se identificó como amigo de las personas que estaban en el automóvil, ésta dijo que los dos hombres son residentes permanentes legales y la mujer es ciudadana estadounidense.

La amistad mencionó que la mujer fue liberada posteriormente, mientras que los dos hombres permanecen bajo custodia de inmigración, y dijo que uno de ellos huyó de un sitio de construcción después de ver a los agentes por el temor a ser secuestrado.

Raúl Martínez dijo desconocer el destino del novio de su hija y de su amigo, ambos residentes permanentes legales y titulares de Green Card.

“Le hacen esto a la gente, a la gente trabajadora, y para mí es realmente injusto“, expresó.

Martínez agregó que no tiene conocimiento de antecedentes penales de los dos hombres que estaban en el Camaro junto con su hija y consideró que son injustas las tácticas que sigue el gobierno federal.

Redada en lavado de autos

A menos de una milla del lugar donde ocurrió la detención de los dos hombres, se reportó otro operativo de inmigración en un centro de lavado de autos.

La redada se reportó alrededor de las 10:00 a.m. en Valley Car Wash, ubicado en 7530 Van Nuys Boulevard, donde agentes federales detuvieron al menos a cinco trabajadores del negocio.

“Los empleados simplemente se fueron, y de repente, la inmigración los siguió“, dijo Juan, el gerente del lavado de autos, a la cadena Telemundo.

Juan expresó que los agentes no dijeron nada ni se identificaron en el momento en que llegaron al local.

Después del operativo, el centro de lavado de autos permaneció cerrado por el resto del día, cuando normalmente tiene una alta afluencia de clientes hasta la tarde.

Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la prohibición temporal para que los agentes federales pudieran llevar a cabo las redadas en Los Ángeles y el sur de California.

