Hora y cómo ver el show de Bad Bunny: qué apps de streaming transmiten 

Bad Bunny se prepara para un cierre a lo grande para su mítica residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en Puerto Rico. El concierto final, titulado “Una Más“, se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el día 20 de septiembre, el recinto más emblemático de la isla.

La buena noticia es que este espectáculo no se limitará al público presente en la isla: será transmitido en vivo en plataformas de streaming de Amazon, para que millones puedan disfrutarlo sin importar dónde se encuentren.

Dónde y cuándo ver el concierto en vivo

De acuerdo con la plataforma de streaming Amazon Prime Video, el show se transmitirá el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. ET a través de varias plataformas oficiales. Los fanáticos podrán verlo en la app de Amazon Music, en Prime Video y también en Twitch, lo que garantiza un acceso amplio y global.

Según medios como AP News, la transmisión será gratuita para los usuarios de Prime y estará disponible en múltiples países.

Amazon confirmó que este formato busca llevar la experiencia del concierto a quienes no pudieron asistir presencialmente en Puerto Rico. Además, el livestream contará con una producción especial diseñada para resaltar la puesta en escena del artista, que promete luces, coreografías y sorpresas pensadas para su público mundial. En caso de aquellos que no puedan visualizar el concierto en vivo, se realizan retransmisiones, en las mismas aplicaciones, a partir de la medianoche.

Bad Bunny y Puerto Rico

La transmisión en línea representa también un paso importante en la alianza entre el también actor puertorriqueño y la plataforma, la cual busca fortalecerse más adelante con nuevos conciertos y presentaciones. Bad Bunny ha reiterado en diversas entrevistas que el final de esta residencia no es un adiós, sino una actuación simbólica que representa su sentir político hacia su lugar de nacimiento.

La alianza entre el intérprete de “Debí Tirar Más Fotos” y Amazon también contempla la inauguración del portal “comPRa Local” en Amazon, una vitrina digital que reúne productos puertorriqueños certificados con el sello “Hecho en PR”.

En el sector agrícola y alimentario, se refuerza el apoyo a los productores locales y se fomenta el acceso a alimentos frescos para las comunidades. Finalmente, en materia de educación y tecnología, se desarrollan programas de STEM acompañados de nuevos recursos para docentes y estudiantes.

Continúa leyendo:

Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a redadas de ICE

Bad Bunny domina con 27 nominaciones los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla en pleno show de su residencia





