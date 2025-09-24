Óscar de la Hoya: Canelo debe elegir oponentes adecuados para él

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez debería elegir oponentes adecuados para él si quiere mantenerse unos años más activo sobre el ring.

En declaraciones a la prensa recogidas por Fight Hub, De la Hoya no cree que Canelo Álvarez esté acabado tras la derrota con Terence Crawford, pero tiene que buscar una mejor estrategia de emparejamiento.

“No digo que Canelo esté acabado. Ni mucho menos. Todo depende de la estrategia de emparejamiento, de a quién le pongas enfrente. Se trata de exprimirle el último centavo a la afición, Canelo. Quieres exprimirle el dinero a la afición”, dijo.

Canelo Álvarez debe replantearse su futuro en el deporte. Crédito: David Becker | AP

“Canelo peleando con el oponente adecuado que se va a mantener frente a él, que va a pelear y convertirlo en una pelea, Canelo los noquea”, agregó el promotor.

De acuerdo con Óscar de la Hoya, el campeón de cuatro categorías de peso debería pelear con oponentes que van al frente o de estilo parecido a Jaime Munguía o Edgar Berlanga, y no con peleadores que se muevan mucho para poder lanzar sus golpes de poder.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparción al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

