Alcaldesa Bass aprueba $2,620 millones para el futuro del Centro de Convenciones de LA

Con una inversión de $2,620 millones de dólares, la alcaldesa Karen Bass aprobó este miércoles el proyecto de expansión del Centro de Convenciones de Los Ángeles, como parte de la infraestructura que se prepara en la ciudad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

La alcaldesa declaró en conferencia de prensa, en el Salón Oeste del Centro de Convenciones, que la expansión es más que simplemente otro proyecto debido al impacto que representa en la inversión para la ciudad y la economía local.

Downtown Los Angeles is coming back!



With the Convention Center expansion moving forward, plus new safety, cleanliness, and mental health initiatives, we are making DTLA the vibrant hub Angelenos deserve. https://t.co/rXTTzs9MSz pic.twitter.com/rSBnLuEP7H — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 24, 2025

“Es nuestra responsabilidad hacer esto de una manera que, ante todo, proteja nuestro nivel fiscal, y trabajaremos en coordinación con el Ayuntamiento para implementar medidas de ahorro de costos, eficiencia, mejoras y agilizar nuestros proyectos, fundamental para garantizar nuestro tiempo mientras hacemos todo lo posible para acelerar este proyecto de manera responsable”, dijo.

De acuerdo con lo programado, se espera que los trabajos inicien en octubre, ante lo cual la ciudad tiene previstas algunas medidas que se aplicarán mientras avancen las obras de expansión:

El Departamento de Policía de Los Ángeles desplegará patrullaje a pie y con oficiales en bicicleta capacitados en los vecindarios del centro de la ciudad para prevenir los delitos.

Se desplegarán equipos de salud mental capacitados en zonas prioritarias , como el Centro Histórico.

, como el Centro Histórico. Los funcionarios metropolitanos avanzarán con los planes y acelerarán los permisos clave para los desarrollos del centro de la ciudad.

Los Ángeles implementará un esfuerzo coordinado para eliminar grafitis, limpiar la basura y embellecer las principales calles y espacios públicos.

“Las convenciones y ferias comerciales generan anualmente unos $8,000 millones de dólares en ventas para nuestra comunidad empresarial local”, aseguró el presidente y director ejecutivo de la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles, Adam Burke.

El directivo mencionó que los grupos ya hacen fila para llevar sus eventos al Centro de Convenciones, de donde saldrá el dinero para financiar el proyecto.

“Ya hemos colaborado e identificado al menos 100 importantes convenciones de toda la ciudad que ahora están listas para traer sus negocios a nuestra ciudad de Los Ángeles gracias a esta expansión”, agregó Burke.

La alcaldesa Bass dijo que la ciudad toma muy en serio esta inversión. Crédito: Damian Dovarganes | AP

La expansión del Centro de Convenciones encontró alguna oposición después de que el contralor de la ciudad y dos miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles manifestaron sus preocupaciones sobre el financiamiento de los servicios de la ciudad.

De acuerdo con datos de la ciudad, la inversión en infraestructura creará más de 15,000 puestos de trabajo, sumará $652 millones de dólares en ingresos fiscales al fondo general durante 30 años y atraerá más de $150 millones de dólares en gasto adicional de visitantes cada año.

La alcaldesa Karen Bass reiteró que es una inversión muy seria la que hace la ciudad en esta obra de expansión.

“Ninguno de nosotros la toma a la ligera. Creo que es un reto difícil para el ayuntamiento asumir el compromiso que estamos tomando; pero es muy importante comprender que es el tipo de riesgo que hay que asumir para dar un salto cualitativo”, aseguró Bass.

De acuerdo con lo planeado, se espera que la expansión esté casi terminada en marzo de 2028, y para junio del mismo año el Centro de Convenciones de Los Ángeles será entregado al Comité Olímpico Internacional para su uso durante las dos justas deportivas de ese año.

