David Benavídez felicita a Crawford tras triunfo sobre Canelo

David Benavídez felicitó a Terence Crawford por su histórico triunfo sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que lo coronó como campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con DAZN Boxing, Benavídez aseguró que Crawford es uno de los mejores de todos los tiempos y lo elogió por demostrar que un peleador pequeño puede vencer a uno más grande.

“Quiero darle a Terence Crawford una gran felicitación, ha alcanzado en la historia del deporte lo que muy pocos logran. Es uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo subió tres categorías de peso, sino que venció a uno de los mejores peleadores de su generación. No recuerdo que alguien haya subido desde 147 libras y ganado el título mundial supermediano. No solo es un gran peleador, sino que se notó en la pelea lo aferrado que es”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío -aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

