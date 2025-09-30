Roy Jones no cree que Canelo tenga el hambre para vencer a Benavídez

Roy Jones Jr. no cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tenga el hambre que se necesita para vencer a David Benavídez y tampoco considera que sea un buen momento para que busque enfrentarlo.

En una publicación en su cuenta Instagram, Jones Jr. explicó que los fanáticos le exigirán a Canelo Álvarez que pelee con Benavídez si insiste en seguir activo, pero como el mexicano ya no tiene la motivación lo mejor es que se retire.

“Por supuesto, si sigues peleando, la gente te va a presionar para que enfrentes a ‘The Monster’, porque ustedes son mexicanos. Pero para mí probablemente no sea una buena pelea en este momento, especialmente después de la derrota con Terence Crawford”, dijo.

David Benavídez todavía está interesado en pelear con Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Para vencer al Monster necesitas estar extraordinariamente hambriento, presionarlo desde el round 1 hasta el 12, si no tienes esa hambre, no va a funcionar. Si no estás suficientemente hambriento, simplemente no pierdas tu tiempo, mejor termina tu carrera, porque todos van a empujar al Monster en todas las direcciones”, agregó.

De acuerdo con Roy Jones Jr., Canelo Álvarez alcanzó su límite en lo deportivo luego de perder contra Dmitry Bivol en 2022, por lo que no necesita demostrar nada más. Ahora que cayó nuevamente en el ring ante Terence Crawford, el excampeón de peso pesado piensa que si el tapatío no tiene el hambre, no debería seguir compitiendo.

El mexicano ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por los momentos, Benavídez enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre para defender su puesto y después espera pelear con el ruso. Pero el Monstruo Mexicano dejó abierta la posibilidad de que el duelo suceda si el tapatío sube a 175 libras.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

