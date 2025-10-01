Lester Martínez siempre tuvo claro que Crawford vencería a Canelo

Lester Martínez afirmó que siempre tuvo claro que Terence Crawford vencería a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le arrebataría el campeonato indiscutido de peso supermediano, por eso no le sorprendió el resultado.

En declaraciones a la prensa tras su visita a la ciudad de México -donde fue reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo-, Martínez indicó que se esperaba que la pelea fuera más cerrada, pero destacó que Crawford se lució ante Canelo Álvarez.

“Mira, no es que quiera ser muy negativo en la esquina de Saúl, pero sí, la verdad que sí me esperaba este tipo de resultados. Tal vez me lo esperaba un poquito más cerrado sinceramente por la calidad de boxeador y lo que representa Saúl”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

“Pero creo que ese pinche Crawford se lució. Se lució, lo hizo muy bien y creo que es un excelente boxeador”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Se suponía que el mexicano regresaría en febrero, pero se someterá a una cirugía de codo y estará fuera de acción hasta el segundo o tercer trimestre del 2026.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

