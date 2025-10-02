JM Márquez: A Canelo le hizo falta estrategia contra Crawford

Juan Manuel Márquez afirmó que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez le hizo falta una estrategia para contrarrestar el ataque de Terence Crawford en la pelea en la que terminó perdiendo su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Izquierdazo, Márquez cree que el equipo de Canelo Álvarez se confió por su ventaja en el peso y por eso no tenían un plan b por si su estrategia principal no les funcionaba.

“Creo que bien. Le hizo falta estrategia a Canelo Álvarez, le hizo falta esquina, por qué no decirlo. Le hizo falta un poquito de poderle decir ‘No tires nada más golpes de poder, tira combinaciones. Crawford te está golpeando, contragolpéalo también tú, tú lo sabes hacer bien”, dijo.

Muchos expertos creen que Canelo Álvarez debería retirarse tras la derrota ante Crawford. Crédito: David Becker | AP

“Y el Canelo hace bien el contragolpe, creo que en ese sentido le hizo falta un poco más de estrategia, llevar un plan de trabajo. No sé si fueron confiados en que el peso iba a ser un punto importante, que con los golpes de poder iban a darle resultado. Pero creo que hizo falta eso la estrategia”, concluyó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Se suponía que el mexicano regresaría en febrero, pero se someterá a una cirugía de codo y estará fuera de acción hasta el segundo o tercer trimestre del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

