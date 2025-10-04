Walmart: las 10 cosas más baratas que en cualquier otra tienda en octubre

Si buscas ahorrar de manera constante y sin complicaciones, Walmart es una de las mejores opciones. Aunque no siempre lidera en calidad, su precio competitivo en productos esenciales lo convierte en un lugar clave para quienes desean maximizar su presupuesto.

A continuación, te compartimos 10 artículos que generalmente encontrarás más baratos en Walmart que en cualquier otra tienda, en octubre y durante todo el año.

1. Pañales y toallitas

Los pañales y las toallitas son productos de consumo recurrente que pueden representar un gran gasto. Walmart, además de ofrecer marcas populares como Huggies y Pampers a precios más bajos, tiene su propia marca Parent’s Choice, que es una de las opciones más asequibles. Si buscas reducir gastos en productos esenciales para bebés, Walmart es una excelente opción.

2. Suministros escolares y de oficina

Desde cuadernos hasta bolígrafos y papel para impresoras, Walmart tiene precios imbatibles en suministros escolares y de oficina. Incluso sus precios en mochilas y materiales para el regreso a clases superan con frecuencia a otros grandes competidores como Amazon y Office Depot, especialmente durante la temporada alta. Si estás preparando a tus hijos o abasteciendo tu oficina, aquí encontrarás grandes ahorros.

3. Comida para mascotas

Las mascotas son parte de la familia, y en Walmart puedes encontrar precios bajos en alimentos para ellas. Marcas como Purina, Pedigree e Iams son más baratas que en otras tiendas, y la opción Ol’ Roy de la cadena es una alternativa económica, aunque indicada principalmente para alimentación ocasional y no para dietas a largo plazo. Una forma de cuidar a tu mascota sin vaciar tu bolsillo.

4. Medicamentos de venta libre

Para aquellos que necesitan medicamentos de venta libre como analgésicos, antihistamínicos, o vitaminas, Walmart ofrece precios mucho más bajos en su marca Equate. Estos productos contienen los mismos ingredientes activos que las marcas de nombre, pero a una fracción del precio, lo que te ayuda a ahorrar en la farmacia sin sacrificar efectividad.

5. Artículos para fiestas

Si estás organizando una fiesta, Walmart tiene todo lo que necesitas para decorar y hacerla especial a precios que no encontrarás en tiendas especializadas. Desde globos y guirnaldas hasta platos desechables y decoraciones temáticas, la variedad es amplia y sus precios son considerablemente más bajos que en tiendas exclusivas para fiestas.

6. Fórmulas infantiles

Las fórmulas infantiles como Similac y Enfamil suelen tener precios más bajos en Walmart, lo que puede representar un gran ahorro para los padres. Además, la marca Parent’s Choice, que también se encuentra en Walmart, ofrece una alternativa económica que cumple con los estándares de la FDA, brindando seguridad y ahorro a las familias.

7. Detergentes para ropa

Si te interesa mantener tu ropa limpia sin gastar de más, Walmart tiene las mejores ofertas en detergentes de marcas reconocidas como Tide, Gain, y Arm & Hammer. Además, sus productos de marca propia ofrecen aún más ahorro por carga, permitiéndote comprar a precios competitivos sin sacrificar calidad.

8. Decoraciones para temporadas

Ya sea para Halloween, Navidad, o el 4 de julio, Walmart siempre tiene una amplia variedad de decoraciones estacionales a precios bajos. En comparación con tiendas especializadas en decoración, como las de manualidades o grandes almacenes, puedes encontrar coronas, luces, adornos de jardín e inflables a una fracción del precio.

9. Calcetines y ropa interior

Walmart es el lugar ideal para renovar tu ropa interior y calcetines sin gastar mucho. Marcas como Hanes y Fruit of the Loom tienen precios muy competitivos, especialmente en paquetes múltiples, lo que hace que el costo por unidad sea mucho más accesible que en otras tiendas de ropa o incluso en Amazon.

10. Productos básicos de supermercado

Artículos esenciales como leche, pan, huevos, pasta y productos enlatados son mucho más baratos en Walmart. Su marca Great Value cubre una amplia gama de estos productos y, a menudo, tiene precios más bajos que las marcas propias de otros supermercados como Kroger o Safeway, lo que convierte a Walmart en una opción económica para tus compras diarias.

