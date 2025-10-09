Timothy Bradley dice que Benavídez le dará problemas a Crawford

Timothy Bradley comentó que David Benavídez le dará problemas a Terence Crawford si se concreta una pelea entre ambos por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones en su canal de YouTube, Bradley explicó que el tamaño y la pegada de Benavídez podría complicarle las cosas a Crawford, pero no descarta que pueda vencerlo.

“Tienes el repertorio técnico de Crawford y todo lo que él aporta. Pero estos tipos también tienen habilidades… y además son más grandes que él. Eso complica las cosas. Canelo tenía el tamaño y el estilo perfectos para Crawford”, dijo.

Terence Crawford y David Benavídez podrían pelear a continuación. Crédito: David Becker | AP

“Pero cuando empiezas a enfrentarte a gigantes como Benavídez, que te imponen con su estatura, su volumen de golpeo, su resistencia, su determinación por ganar y encima con talento-, la historia cambia por completo. Es un duelo tremendo. 60-40 para cualquier lado, 55-45, 50-50, como quieran verlo. Pero nunca hay que descartar a Terence Crawford, es así de bueno“, agregó.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

El Monstruo Mexicano también descartó querer enfrentar al estadounidense. Benavídez por ahora defenderá su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

David Benavídez no quiere enfrentar a Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

