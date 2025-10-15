Jueza extiende la orden que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal en Oregon extendió el miércoles las órdenes de restricción temporales que impiden que la administración del presidente Donald Trump despliegue tropas de la Guardia Nacional para vigilar Portland.

El despliegue de tropas de la Guardia Nacional es parte de la campaña de Trump de enviar fuerzas militares a un número creciente de ciudades lideradas por demócratas para reprimir la violencia criminal y para apoyar las redadas de ICE.

La orden anterior de restricción temporal que suspendió el despliegue de la Guardia Nacional en Portland vencía esta semana.

La jueza Karin Immergut prorrogó catorce días la orden, con la justificación de proporcionar tiempo al tribunal y a los jueces de apelaciones de considerar el caso.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito considera actualmente si permite que el gobierno despliegue la Guardia Nacional para responder a las protestas contra las redadas migratorias en Portland, en Oregon.

La Administración Trump insiste en que Portland está sumida en la violencia por las protestas a las afueras de las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y amenaza con enviar más agentes federales para controlarla.

Personas disfrazadas protestan contra ICE frente a un edificio de Inmigración en Portland. Crédito: Jenny Kane | AP

En Portland, las protestas que desmienten que la ciudad sea peligrosa tienen un carácter original y desafiante como el Ride Bike Nude que se realizó el pasado 12 de octubre con cientos de ciclistas con poca o ninguna ropa o las protestas de manifestantes disfrazados de personajes de comics ante una instalación de ICE.

El Pentágono mantiene en activo a 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregon, pero no han llegado a ser desplegados por la orden judicial de Immergut, quien fue precisamente nominada por Trump.

Mientras, las autoridades de Oregon y de Portland han insistido en que las manifestaciones están controladas. Además, la ciudad expresó en su página web que la coordinación con la Casa Blanca “se está volviendo más difícil” por las órdenes que contradicen sus valores y la ley.

La administración Trump, los estados de California y Oregon, y la ciudad de Portland todavía están a la espera del fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, afirmó en redes sociales que el Departamento de Justicia seguirá luchando para defender las leyes y la Constitución estatales, durante la audiencia que tendrá lugar el próximo 29 de octubre para determinar si el despliegue de las tropas puede ocurrir o no.

Trump llegó a amenazar con usar la antigua Ley de Insurrección, que data del siglo XIX y permite al Ejecutivo emplear al Ejército de Estados Unidos para reprimir protestas y disturbios.

El gobierno de Trump ha advertido del potencial despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, bajo la excusa de controlar el crimen o las manifestaciones.

Así sucedió en Los Ángeles en junio, cuando la ciudad se vio involucrada en una serie de protestas contra las redadas migratorias, así como en Washington D.C. Trump también ha amenazado a otras urbes demócratas como Chicago o Boston.

