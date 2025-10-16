Reembolso de hasta $500 en California: Los hogares podrían ahorrar en facturas de electricidad

Con el fin de seguir promoviendo una política climática más verde, en California se distribuirá a los contribuyentes un reembolso de hasta $500 dólares por parte del programa estatal de Tope y Comercio de Emisiones.

En este sentido, los ciudadanos que califiquen al reembolso recibirán un descuento en sus facturas de servicios públicos, ya que el programa tiene como propósito devolver a los residentes hasta un 80% de las ganancias recaudadas por esta legislación que combarte el cambio climático, en el cual se le exige a los grandes contaminadores comprar e intercambiar dichos permisos para las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Quiénes son elegibles en California para el reembolso de $500?

Para optar a este reembolso en las facturas de servicios básicos en el estado se debe pertenecer a estos grupos:

Pequeñas empresas.

Escuelas y organizaciones sin fines de lucro que reciben el crédito en sus facturas de electricidad.

Clientes residenciales de grandes empresas como: PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric, incluyendo aquellos que usan paneles solares.

¿Cómo son los pagos del reembolso en California?

El reembolso se distribuirá dependiendo del perfil del cliente, el pago se realizará en dos partes. Facturas de gas natural será en el mes de abril; y las facturas de electricidad en los meses de abril y octubre, en este caso quedará de la siguiente manera:

Los clientes de PG&E reciben $58,23 en abril y $58,23 en octubre, un total de $116,46 dólares.

Los clientes de SCE reciben $56,00 en abril y $56,00 en octubre, un total de $112,00 dólares.

Los clientes de SDG&E reciben $81,38 en abril y $81,38 dólares en octubre, un total de $162,76 dólares, siendo la cantidad más alta para las tres compañías principales.

Los clientes de Pacific Power reciben $259,36 dólares en abril y $259,36 en octubre, con un total de $518,72 dólares.

¿Los californianos deben hacer alguna solicitud para el reembolso?

En el caso de este reembolso a servicios públicos básicos, no es necesario que los californianos hagan alguna solicitud o trámite, ya que las personas que califican recibirán su pago de manera automática.

