Timothy Bradley cree que Crawford puede vencer a Benavídez

Timothy Bradley cree que Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, puede vencer a David Benavídez si ambos deciden subir al ring.

En su canal de Youtube, Bradley explicó que la ventaja en tamaño de Benavídez no le será suficiente porque comete muchos errores y Crawford los aprovechará para vencerlo.

“Incluso si Benavídez peleara en peso supermediano, no le ganaría a Crawford. No, no le ganaría a Crawford. Shakur tenía razón, siempre lo ha dicho: Benavídez no puede vencerlo. Pero el tamaño es lo suyo, sabe cómo usar su físico y presionar”, dijo.

Terence Crawford podría defender su campeonato indiscutido contra David Benavídez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Aun así, comete muchos errores, alguien con la complejidad de Crawford verá todos esos errores y se los hará pagar. La clave es seguir castigándolo por esos errores. Nunca apostaría contra Crawford porque sé de qué pasta está hecho”, agregó.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

El Monstruo Mexicano también descartó la pelea con el estadounidense y está enfocado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. De ganar, el mexoamericano podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

David Benavídez no quiere enfrentar a Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer a Canelo Álvarez e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

