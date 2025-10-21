Calendario de pagos del SNAP en Florida para finales de octubre de 2025

Miles de familias en Estados Unidos se benefician mensualmente de programas sociales que buscan garantizar tanto seguridad económica como alimentaria en los hogares más vulnerables.

En este caso, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) respaldado por fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tiene el objetivo de llegar a las familias de bajos ingresos o recursos con ayuda económica mensual para la compra de alimentos básicos en cadenas minoristas, tiendas o supermercados autorizados.

SNAP es distribuido en todo el país, y en cada estado se establecen reglas en cuanto a la selección de sus beneficiarios, montos que reciben mensual y sus días de distribución.

Todos los años, el programa realiza ajuste y este 2025, en el caso de Florida entraron en vigor algunos cambios como: el límite de ingreso por familia para la solicitud del beneficio y los montos que se asignarán dependiendo de la cantidad de integrantes que la componen, en este último, los pagos quedaron de la siguiente manera:

1 persona – $298 dólares.

2 personas – $546 dólares.

3 personas – $785 dólares.

4 personas – $994 dólares.

5 personas – $1183 dólares.

6 personas – $1421 dólares.

7 personas – $1571 dólares.

8 personas – $1789 dólares.

Cada persona adicional – + $218 dólares.

El dinero es transferido mensualmente a una tarjeta de beneficios EBT. Ahora bien, en cuanto a los días de pago, estos también varían de un estado a otro, en el caso de Florida la distribución se realiza dependiendo del número de caso:

00-03 – 1 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025

25-27 de octubre de 2025

28-31 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025

65-67 – 19 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025

82-85- 24 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025

96-99 – 28 de octubre de 2025

Es importante que los beneficiarios conozcan los días de pagos, ya que existen hogares que dependen únicamente de este beneficio, por lo tanto, estar al tanto de las fechas de depósito ayudará a administrarlo mejor.

