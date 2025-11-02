Xander Zayas: Pensé que la pelea entre Crawford y Canelo sería más cerrada

Xander Zayas, campeón de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que pensó que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford sería más cerrada, y que el mexicano sería el ganador.

En entrevista con Izquierdazo, Zayas admitió que no tenía mucha fe de que Crawford venciera al mexicano, pero al final demostró por qué es uno de los mejores boxeadores del mundo.

“Pensaba que iba a ser un poco más cerrada, pensaba que probablemente Canelo se iba a llevar la victoria por el peso, por la experiencia en las 168 (libras), pero Crawford demostró una vez más por qué es el mejor en el mundo”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

“Tengo una buena relación con Terence, lo considero un buen amigo. Obviamente super emocionado por él, contento por lo que hizo, un logro que jamás antes habíamos visto, tres veces campeón indiscutible. Creo que el único hombre en la historia en hacerlo y sumamente contento con él”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

