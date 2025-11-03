Devin Haney cree que Crawford debería retirarse tras vencer a Canelo

Devin Haney cree que Terence Crawford debería retirarse tras haber vencido a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano el pasado mes de septiembre.

En declaraciones a la prensa recogidas por Boxing 24/7, Haney elogió a Crawford al reconocer que es uno de los mejores del mundo, pero piensa que ya no debería continuar porque ha conseguido todo.

“Sin duda, es uno de los mejores de todos los tiempos. Definitivamente es uno de los mejores de todos los tiempos. No, no lo creo. Creo que ya lo ha conseguido todo en el boxeo. Entiendo su punto de vista. Siente que está en la cima de su carrera, y lo está. Entonces, ¿por qué parar? No creo que deba continuar. Pero es fácil decirlo para mí”, dijo.

Terence Crawford demostró su poder y hbilidades contra Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AFP / Getty Images

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

