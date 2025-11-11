Jaron Ennis sobre pelea con Ortiz: “Ha llegado el momento”

Jaron ‘Boots’ Ennis cree que ha llegado el momento perfecto para que se realice la pelea con Vergil Ortiz Jr. y espera que el mexoamericano firme el contrato para que se concrete el esperado duelo.

En una entrevista con la revista The Ring, Boots Ennis declaró que el enfrentamiento con Ortiz Jr. es el más importante en la actualidad y aseguró que va a callar la boca de todos.

“Se acabaron las palabras. Ojalá firmen los papeles y se concrete la pelea, porque siento que es la pelea más importante del boxeo. Y como dije, estoy a punto de demostrarle al mundo por qué soy el mejor del mundo”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. mantuvo su invicto con una dominante actuación. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Ha llegado el momento. Los dos estamos en nuestro mejor momento. Todo el mundo quiere verlo. Voy a callar a todos los que me odian, porque eso es lo que han estado haciendo. Y es hora de divertirnos, tío. Voy a dominar esta división, así de simple”, agregó.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

