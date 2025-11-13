Mánager de Vergil Ortiz sugiere pelea con Errol Spence

Rick Mirigian, mánager de Vergil Ortiz Jr., sugirió que el campeón interino de 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) enfrente a continuación a Errol Spence Jr. y no a Jaron ‘Boots’ Ennis como todos quieren.

En una publicación en su cuenta en Instagram, Mirigian explicó que lo ideal es que Boots Ennis pelee contra Jermall Charlo en esa misma cartelera y los ganadores de ambos combates se enfrenten entre sí.

“Creo que Ortiz contra Spence en el Cowboy Stadium (el enfrentamiento más importante de Texas en la historia) y Charlo contra Boots como evento coestelar, y que los ganadores peleen entre sí, podría ser. (Tiene sentido, Charlo y Boots rechazaron a Ortiz)”, escribió.

Errol Spence Jr. está sonando como fuerte candidato para enfrentar a Vergil Ortiz Jr. Crédito: Esther Lin/SHOWTIME | Cortesía

De hecho, el propio peleador mexoamericano aseguró que su pelea soñada sería con Errol Spence Jr. y si le tocara escoger su siguiente duelo, sin duda elegiría al excampeón unificado de 147 libras.

Según el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que la pelea con Jaron Ennis se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Vergil Ortiz Jr.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Errol Spence Jr. -quien estuvo presente en la pelea del mexoamericano el pasado sábado- perdió su invicto ante Terence Crawford en julio de 2023 y tras realizarse una cirugía ocular, se ha mantenido alejado del cuadrilátero.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 35 años, perdió su invicto y títulos ante Terence Crawford en 2023. El peleador estadounidense tiene marca de 28 victorias (22 por la vía rápida) y una derrota.

Sigue leyendo:

· Vergil Ortiz mantiene su título e invicto tras noquear a Lubin

· Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

· Errol Spence predice posible pelea entre Vergil Ortiz y Jaron Ennis