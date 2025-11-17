David Benavídez reitera que no está interesado en pelear con Crawford

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reiteró que no está interesado en bajar a peso supermediano para enfrentar a Terence Crawford, así le ofrezcan mucho dinero.

En una entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN KnockOut, Benavídez explicó que está concentrado en ganar los cinturones de las 175 libras y luego subir al peso crucero.

“Pues sí puede ser una pelea buena, pero yo no puedo bajar a 168 libras. Yo tengo mi misión aquí, tratando de ganar estos cinturones en 175 y en crucero”, dijo.

Terence Crawford tampoco está interesado en pelear con David Benavídez. Crédito: David Becker | AP

“Si me ofrecen un buen billete para pelear con Crawford, la verdad eso no me importa. Yo estoy aquí en semicompleto y en crucero. Yo no estoy enfocado en eso. Crawford es una leyenda del deporte, pero yo estoy enfocado en semicompleto y en crucero”, agregó.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

El Monstruo Mexicano defenderá su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde este sábado 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

Anthony Yarde buscará arrebatarle el título a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer a Canelo Álvarez e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

