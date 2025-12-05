Marc Anthony abre su corazón y dedica emotivo mensaje a sus hijos: “Quiero que se sientan orgullosos”

Marc Anthony se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su primera residencia en Las Vegas, un proyecto que promete convertirse en un espectáculo sin precedentes y que, según el ícono de la música latina, lo lleva a reflexionar sobre su legado como artista y como padre.



El cantante se presentará en el Hotel Fontainebleau Las Vegas, dentro del espacio BleauLive, los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y 1 de agosto de 2026, con nuevas fechas por anunciar.

Un show diseñado exclusivamente para Las Vegas

Marc Anthony adelantó que esta residencia será completamente distinta a cualquiera de sus giras anteriores.



“Esta es una oportunidad muy única de ofrecer un espectáculo, un concierto que el mundo nunca ha visto antes”, expresó en entrevista con Us Weekly.



El artista explicó que, aunque está acostumbrado a producir espectáculos de estadio y arena, esta nueva propuesta tiene un carácter íntimo y exclusivo.



“Puedo cantar canciones que nunca he interpretado antes, duetos, temas en inglés, mis éxitos y arreglos interesantes. Todas estas canciones están diseñadas específicamente para el Fontainebleau”, dijo el cantante.



El cantante promete una combinación irrepetible de repertorio, lo que convierte a esta residencia en una experiencia pensada especialmente para sus fans.

Fontainebleau Las Vegas: el escenario perfecto

Anthony eligió el Fontainebleau por considerarlo un lugar “sin comparación”.



“Es el mejor en su clase, seis estrellas, con los mejores restaurantes, la mejor vida nocturna. Es simplemente el mejor hotel que he visitado en el Strip de Las Vegas”.



Parte del atractivo del show es que incluirá canciones que nunca han sido interpretadas en vivo o que el artista no canta desde hace décadas.

Un legado familiar que impulsa su carrera

Además del aspecto artístico, Marc Anthony confesó que la paternidad influye profundamente en cada proyecto.



El cantante, padre de siete hijos, asegura que siempre piensa en ellos cuando prepara un espectáculo.



“Quiero que se sientan orgullosos. Siempre me pregunto qué pensarían mis hijos si estuvieran sentados en primera fila. El producto final debe representarme a mí, pero también a nosotros como familia”.



Anthony comparte hijos con Debbie Rosado, Dayanara Torres y Jennifer Lopez, además de su hijo más pequeño, nacido en 2023 junto a su esposa Nadia Ferreira.

Un reencuentro con su música y nuevas sorpresas

Con más de 30 años de trayectoria, el intérprete de “Vivir Mi Vida” asegura que su catálogo musical cobra nuevos significados con el tiempo.



“Crear música es una cosa, pero celebrarla es otra. En mi show en Las Vegas quiero reencontrarme con mis viejos amigos: mis canciones”, declaró el intérprete de 57 años.



Marc Anthony también adelantó que habrá música nueva, y que la residencia será una oportunidad para mostrar su evolución artística.



“No dejo de hacer música. El próximo año también viene mucha música nueva, trascendiendo géneros”.



Una residencia hecha para ofrecer lo mejor de Marc Anthony

El artista promete que este espectáculo mostrará la esencia más pura de su carrera.

“En Las Vegas yo elijo todo. Cada número uno que no he podido interpretar estará ahí. Esta residencia es la plataforma para celebrar mi pasado, mi presente y lo que viene”, comentó.

Con esta propuesta, Marc Anthony reafirma por qué es uno de los artistas latinos más influyentes del mundo y se prepara para ofrecer un show que promete marcar historia en la ciudad del entretenimiento.

Sigue leyendo: