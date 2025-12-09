Agente de ICE enmascarado persigue a ciudadana estadounidense en un operativo (Video)

Jacelynn Guzmán, una ciudadana estadounidense de Louisiana, quedó en el centro de una fuerte polémica después de que un agente enmascarado la siguiera durante un operativo federal en el poblado de Marrero. El episodio, registrado en cámaras de seguridad, mostró cómo la joven era abordada pese a no tener relación alguna con la persona buscada por las autoridades.

Según diversos reportes, Guzmán caminaba hacia su casa cuando los agentes se acercaron a ella sin explicación.

La persecución grabada en video

De acuerdo con imágenes obtenidas por Associated Press, Guzmán regresaba de la tienda cuando un vehículo federal se detuvo a su lado y dos agentes cubiertos con pasamontañas descendieron para acercarse a ella. En cuestión de segundos, un segundo vehículo apareció y la joven, asustada, comenzó a correr hacia su vivienda.

La grabación muestra cómo los agentes aceleraron detrás de ella hasta que logró refugiarse dentro de la casa familiar. Según relató a AP, el miedo la paralizó: temía ser detenida sin posibilidad de aclarar que era ciudadana estadounidense. Declaró que, en ese momento, dudó de que su palabra pudiera importar frente a agentes que parecían decididos a interceptarla.

Video obtained by CNN, shows federal ICE agents chasing a woman, Jacelynn Guzman, 22, a US citizen in Marrero, Louisiana, back to her home.



Jacelynn is US born and claims she repeatedly identified herself as a citizen.



Por qué actuaron así los agentes, según la versión oficial

En declaraciones entregadas a la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que la operación tenía como objetivo localizar a una persona con historial delictivo y estatus migratorio irregular. Según esta versión, Guzmán coincidía con la descripción física de la sospechosa, motivo por el cual los agentes intentaron identificarla.

La agencia afirmó que los oficiales se identificaron y se retiraron al darse cuenta de que no era la persona buscada. Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada por la familia, que sostiene que la actuación fue desproporcionada y que nunca se informó claramente el motivo del acercamiento, especialmente considerando el uso de máscaras y el tono intimidante del operativo.

La vida de Guzmán y reacciones de su familia

Jacelynn Guzmán, de 23 años, nació y creció en Louisiana, según confirmó su familia al citado medio. No tiene antecedentes penales y simplemente regresaba del supermercado cuando ocurrió todo. Su madre ha vivido en la misma zona durante décadas, lo que evidenció aún más el desconcierto que generó la intervención.

Su padrastro, Juan Anglin, corrió a la puerta al escuchar los gritos de Guzman. Declaró que pensó que intentaban secuestrarla debido a la actitud de los agentes. Para él, la joven huyó por instinto al verse rodeada por hombres enmascarados que se aproximaban sin explicación. También afirmó que el operativo pareció motivado únicamente por la apariencia de Guzmán, un punto que ha causado indignación en la comunidad.

