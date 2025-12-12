Toyota revive el espíritu MR2 bajo el sello Gazoo Racing

Durante los últimos meses, el universo automotor ha seguido de cerca movimientos inusuales provenientes de Toyota, y todo apunta a un mismo destino: el regreso de uno de los deportivos más queridos de la casa japonesa.

Un conjunto de registros de patentes en Asia, Oceanía y Estados Unidos encendió las alarmas entre los entusiastas, quienes ven en estas maniobras mucho más que simples protecciones de nombres comerciales. La estrategia parece alinearse con un plan global, cuidadosamente trazado, para revivir al MR2 con un enfoque completamente renovado y bajo el sello de Gazoo Racing.

El interés se avivó cuando se descubrió que Toyota registró los nombres GR MR2 y GR MR-S, movimientos que sugieren un proyecto de identidad deportiva ya en desarrollo. Aunque los fabricantes suelen solicitar marcas sin intención inmediata de producir un modelo, la simultaneidad de estos registros y su presencia en mercados clave hace pensar en un lanzamiento planeado con precisión quirúrgica.

Un movimiento global que sugiere desarrollo avanzado

Los documentos revelan una secuencia clara. El 25 de noviembre de 2025, Toyota presentó ante la Oficina de Patentes de Japón la solicitud para asegurar la denominación GR MR2. Apenas unos días después, la variante GR MR-S fue registrada en Australia.

En Estados Unidos, por su parte, el nombre “MR2” ya había sido asegurado desde agosto del mismo año, completando un triángulo estratégico en los tres mercados donde la marca acostumbra lanzar primero sus deportivos más importantes.

Estos trámites coinciden además con el reciente debut del GR GT, un superdeportivo con motor V8 híbrido que supera los 600 caballos y que ha consolidado a Gazoo Racing como una división con personalidad propia, cada vez más independiente de la línea tradicional de Toyota. Para varios analistas, esta secuencia de lanzamientos y registros muestra que la ofensiva GR no es una fase aislada, sino un programa a largo plazo.

Expertos de la industria automotriz ya ven en estos documentos una señal inequívoca: Toyota está preparando un nuevo deportivo de motor central, probablemente programado para llegar entre 2027 y 2028. No sería extraño que la marca opte por nombres distintos dependiendo del mercado, replicando la estrategia usada en la tercera generación del MR2, que fue conocida como MR-S en Japón.

FT-Se concept. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Una herencia deportiva que exige respeto

El MR2 no es un nombre cualquiera dentro del catálogo histórico de Toyota. Desde su lanzamiento en 1984, se convirtió en una pieza clave del ADN deportivo de la marca, al ofrecer un deportivo de motor central accesible, ágil y perfectamente equilibrado.

La segunda generación, lanzada en los 90, alcanzó hasta 200 caballos y se ganó el respeto de rivales mucho más costosos. Más tarde, la tercera generación —el MR-S— apostó por un enfoque ligero y purista, con 140 caballos y una puesta a punto que lo convirtió en favorito entre los entusiastas.

Tras su salida del mercado en 2007, Toyota intentó llenar el vacío con modelos como el GR86 y el legendario Supra, pero ninguno de ellos adoptó la configuración de motor central que hacía del MR2 un deportivo único. Este nuevo proyecto, bajo el paraguas de Gazoo Racing, promete tomar ese legado y combinarlo con la tecnología moderna, manteniendo la esencia que lo convirtió en un ícono.

Gazoo Racing ha sido clave en esta transformación de imagen. En pocos años, pasó de ser un sello asociado al automovilismo a convertirse en un símbolo global de desempeño. Vehículos como el GR Corolla, el GR Supra y el explosivo GR GT han demostrado que la división puede competir sin complejos frente a grandes nombres del segmento deportivo.

La expectativa del Toyota GR GT. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Rumores, potencia y un futuro electrificado

Las expectativas crecen a medida que surgen rumores sobre la mecánica del posible GR MR2. Fuentes cercanas a la marca apuntan a un deportivo de motor central con hasta 400 caballos, inspirado en conceptos como el FT-Se presentado en 2023. Toyota ya prueba prototipos en circuitos como Nürburgring y Shimoyama, donde tradicionalmente pone a punto sus máquinas de alto rendimiento.

La electrificación podría jugar un papel decisivo. Entre las configuraciones especuladas aparece un V6 twin-turbo híbrido, una fórmula que encajaría con la visión sostenible impulsada por Akio Toyoda para el futuro de los deportivos. La combinación de tracción trasera, peso contenido y asistencia eléctrica podría posicionarlo como un rival directo de modelos como Porsche Boxster o Chevrolet Corvette.

Incluso se habla de un precio de entrada cercano a los $60,000 dólares, una cifra que lo ubicaría como una alternativa relativamente accesible dentro del segmento de coupés de motor central, especialmente cuando se compara con opciones europeas de mayor costo.

