Abel Sánchez opina sobre polémica de Crawford y el CMB: No es honorable

El entrenador Abel Sánchez opinó sobre la polémica de Terence Crawford y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por no pagar sus sanciones, y afirmó que el peleador estadounidense no es honorable.

En una entrevista con FightHub TV, Sánchez explicó que Crawford no se hubiera hecho conocido si los organismos no lo hubiesen posicionado en los rankings y por eso le molesta la actitud del campeón.

“Bueno, primero que nada creo que tengo que decir que Terence peleó una gran pelea; una gran pelea, Pero la está manchando al no ser honorable. Está manchando esa gran victoria que acaba de tener al no ser honorable y no cumplir, no solo con su responsabilidad, sino con sus promesas. El CMB lo hizo posible… No debería decir solo el CMB, las organizaciones lo hicieron posible para que Terence fuera conocido, si estuviera peleando por el cinturón X, Y o Z en su ciudad y no fuera un título mundial, entonces nadie lo conocería”, dijo.

“La razón por la que tuvo la oportunidad de pelear por ese tipo de dinero es porque las organizaciones lo estaban clasificando y le estaban dando oportunidades de pelear por títulos. Se hizo conocido por las organizaciones, no porque es Terence Crawford. Si él hubiera dicho antes de la pelea ‘no voy a pagar’, entonces el CMB no habría sancionado la pelea. Entonces los dos podrían haber caminado en direcciones opuestas, pero él aceptó pagar, aceptó esa cantidad. Así que creo que es una desgracia que no lo esté haciendo. Terence Crawford ganó $50 millones de dólares no porque es Terence Crawford, los ganó porque las organizaciones lo pusieron ahí”, agregó.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el organismo le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mantener su cinturón.

Pero, a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del peleador estadounidense y por esta razón el CMB decidió despojarlo del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

