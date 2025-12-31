¿Cómo cumplir tus propósitos financieros en el próximo año? 9 estrategias efectivas

Finaliza el año, y es común realizar las tan llamadas “resoluciones” en todas las áreas de la vida, siendo las finanzas una de las más importantes. Es usual que los propósitos de nuevo año se oigan muy bien, pero suele suceder que a medida que pasan los días, semanas y meses lo que parecía posible termine no cumpliéndose, por esa razón aquí te contamos cómo mantener los propósitos financieros para el próximo año con estas 9 estrategias efectivas.

Según Jack Howard, director de bienestar financiero en Ally, “los humanos estamos programados para priorizar la satisfacción inmediata sobre las recompensas a largo plazo; es un fenómeno llamado ‘descuento hiperbólico’”, dijo por esa razón recomienda aplicar estos pasos para mejorar los hábitos financieros:

Crea un plan para tus finanzas en el futuro

No se puede comenzar a cumplir una meta o propósito, si antes no trazar un plan, en este caso de ahorros y gastos conscientes. “Esto funciona mejor cuando tienes un presupuesto práctico que te ayuda a priorizar las compras para evitar sentirte culpable por gastar”, señala el experto.

Afronta tus factores estresantes financieros

Para realizar el plan es necesario sentarse a analizar las finanzas personales, evaluando cuánto se gana, se gasta y se puede ahorrar. “Si gastas demasiado, analiza dónde aprendiste este comportamiento y busca la raíz del problema”, aconseja Howard.

Ten un propósito claro

Organizar las finanzas y administrarla no es simplemente presupuestar y ya, siempre es necesario tener una razón, muchas personas no logran identificar su mala relación con el dinero, en la mayoría de los casos se asocian con emociones y comportamientos no evaluados.

Howard explica que “eso puede incluir cómo tu familia habló (o no) sobre finanzas mientras crecías, los conceptos erróneos y las tradiciones que nos enseña la sociedad, o el desplazamiento sin sentido por las redes sociales que nos instan a estar al día con lo que vemos en línea”, dijo.

Tener un propósito claro ayudará a mantener la vista en el objetivo y no dejarse influenciar fácilmente o por las emociones e incluso circunstancia y presión social.

Evita las comparaciones

Las finanzas personales son, exactamente eso, personales. Por lo tanto, es necesario dejarse de comparar con otros, ya que eso puede llevarlo a gastar demasiado.

Comparte tus objetivos financieros

Si le cuesta mantenerse firme en sus objetivos financieros, el experto recomienda que una gran ayuda es compartirlos con otros, de esa manera se sentirá motivado a mantenerse en el plan. “Puede sentirse vulnerable en ese momento, pero compartir sus objetivos financieros con alguien de confianza no solo le ayuda a mantenerse responsable, sino que también suele motivarle”, dijo Howard.

Automatizar ahorros o inversiones

Ahora bien, antes de pensar en gastar, es importante automatizar los ahorros o inversiones, priorizarlos puede resolver muchos problemas financieros. “Al reservar espacio para el futuro en tu presupuesto, desarrollarás hábitos importantes y generarás intereses que tu yo futuro te agradecerá”, comenta el experto.

Utilizar aplicaciones o herramientas de presupuesto

Si le cuesta el tema del presupuesto, puede apoyarse en herramientas muy útiles para ello. “Estas herramientas digitales también facilitan mantenerse motivado con alertas, recordatorios y transferencias automáticas para que puedas progresar sin pensarlo demasiado”, agregó Howard.

Reflexiona sobre las compras

Una técnica eficaz es reflexionar lo que es útil y necesario. Antes de gastar impulsivamente en algo que luego no usará analice si es importante o no tenerlo, según Howard, el consejo es: “Pregúntate cómo te sentirás con esta compra dentro de tres, seis o nueve meses. Suelo aplicar la regla de las 48 horas: me quedo dos días esperando a comprar un artículo antes de concretarlo. Este pequeño lapso te ayuda a decidir si realmente quieres o necesitas el artículo”, dijo.

Crear una lista antes de ir a comprar y cumplirla

Como paso final. Antes de ir a comprar, realizar una lista y no salirse de ella, le evitará las compras impulsivas.

