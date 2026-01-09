72 congresistas piden a Trump dejar a un lado amenazas a México

Un grupo de 72 congresistas demócratas instó al presidente Donald Trump dejar de lado las amenazas de una posible acción militar en México, advirtiendo que cualquier operación unilateral sin el consentimiento del gobierno mexicano y sin autorización del Congreso tendría consecuencias “desastrosas” para la seguridad, la economía y la cooperación bilateral.

La carta fue enviada este viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, por el congresista Greg Stanton, junto con el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, y el principal demócrata del Subcomité del Hemisferio Occidental, Joaquín Castro.

La advertencia de Trump contra los cárteles

La petición fue enviada un día después de que Trump declaró en una entrevista con Sean Hannity en Fox News que su gobierno comenzará a “atacar a los cárteles” por tieerra, en medio de reiteradas declaraciones en las que ha sugerido que Estados Unidos podría emprender acciones militares dentro de México.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de México destruiría la confianza, desmantelaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos”, escribieron los legisladores en la carta dirigida al jefe de la diplomacia estadounidense.

Los congresistas también expresan su oposición al “uso no autorizado de la fuerza militar” en Venezuela y rechazan lo que califican como afirmaciones falsas de Trump sobre su supuesta capacidad legal para ordenar ataques militares sin la aprobación del Congreso.

México, el principal socio comercial de México

Los firmantes recordaron que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado clave en materia de seguridad. Subrayaron que bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano ha intensificado la cooperación bilateral, lo que consideran incompatible con cualquier acción que viole su soberanía.

Las repercusiones económicas de un conflicto serían significativas, advirtieron.

Adema, destacaron que la inversión extranjera directa estadounidense en México superó los $14,500 millones de dólares el año pasado, más de un millón de empleos en Estados Unidos dependen del comercio transfronterizo y más de cinco millones están vinculados al intercambio comercial con México.

Legisladores destacan extradiciones de narcos mexicanos

En materia de seguridad, los legisladores destacaron avances recientes, incluyendo extradiciones masivas de presuntos líderes criminales, grandes incautaciones de fentanilo y reformas legales para prohibir la producción y distribución de esa droga y de sus precursores químicos.

Aunque reconocen que México aún enfrenta desafíos en materia de Estado de Derecho y crimen organizado, los congresistas señalaron que la cooperación bilateral ha producido resultados concretos y que una acción militar unilateral pondría en riesgo décadas de trabajo conjunto contra las organizaciones criminales transnacionales.

“En un momento en que necesitamos generar confianza y colaborar con nuestros aliados frente a la competencia global, instamos a la Administración a no emprender acciones unilaterales y drásticas que puedan violar la soberanía de México, perturbar el comercio o socavar el progreso en seguridad que hemos logrado juntos”, precisó la carta.

