Bill y Hillary Clinton podrían ser declarados en desacato por negarse a testificar sobre Jeffrey Epstein

Tanto al expresidente Bill Clinton como a su esposa Hillary podría costarles muy caro haberse negado a comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para testificar como parte de una investigación sobre Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación de menores que terminó suicidándose en la cual podrían estar involucrados muchos personales de alto nivel.

A sabiendas de que el exmandatario estaba citado a comparecer este martes y su conyugue 24 horas después, el equipo legal que representa a ambos emitió una carta separada de ocho páginas donde le expusieron al republicano James Comer, presidente del Comité, que no se presentarían para responder en un interrogatorio programado a efectuarse a puerta cerrada.

“El presidente y la secretaria Clinton ya han proporcionado al Comité la información limitada que poseen sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Lo hicieron de manera proactiva y voluntaria, y a pesar del hecho de que las citaciones son inválidas y legalmente inaplicables, no están vinculadas a un propósito legislativo válido, son injustificadas porque no buscan información pertinente y constituyen una violación sin precedentes de la separación de poderes”, indica parte del documento fechado el 12 de enero.

En el texto también se hace hincapié en que otros exfuncionarios fueron citados como parte de la investigación y aunque no asistieron ya no se les obligó más a declarar.

El expresidente Bill Clinton ha aparecido en varias fotografías posando con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores. (Crédito: Greg Allen / AP)

Basado en ello, consideran que el verdadero objetivo de citar a los Clinton es tratar de castigarlos, lo cual no están dispuestos a aceptar.

“Estamos seguros de que cualquier persona razonable dentro o fuera del Congreso verá, basándose en todo lo que publicamos, que lo que están haciendo es tratar de castigar a quienes consideran sus enemigos y proteger a quienes creen que son sus amigos.

Cada persona debe decidir cuándo ha visto u tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ahora es el momento”, enfatiza la carta.

Cabe señalar que, en los archivos de Jeffrey Epstein, el expresidente Bill Clinton ha aparecido en varias fotografías posando al lado del controversial personaje. Sin embargo, no ha sido acusado de ningún delito.

En caso de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes declare a los Clinton en desacato, el asunto pasaría al pleno de la Cámara para una votación donde se definiría si el asunto se envía al Departamento de Justicia para su procesamiento.

