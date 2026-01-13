El DHS acusa a Tim Walz, gobernador de Minnesota, por no respetar el arresto de más de 1,360 inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusa a Tim Walz, gobernador de Minnesota, por no respetar las órdenes de arresto de más de 1,360 inmigrantes, incluidos criminales violentos, bajo custodia del estado.

A través de un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS expuso que, desde el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, Walz y Jacob Frey, alcalde de Minnepolis, se han rehusado a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en lugar de ello liberaron a cerca de 470 inmigrantes considerados de alta peligrosidad para los ciudadanos de Minnesota.

“Exhortamos a Walz y Frey a que detengan esta peligrosa política y se comprometan a cumplir las órdenes de arresto del ICE contra los más de 1360 inmigrantes ilegales delincuentes bajo custodia de Minnesota. Es de sentido común. No se debe liberar a los inmigrantes delincuentes en nuestras calles para aterrorizar a más estadounidenses inocentes”, escribió.

Y para demostrar la veracidad de los señalamientos, se incluye a media docena de extranjeros carentes de estatus legal quienes, pese a incurrir el diversos delitos considerados graves, fueron puestos en libertad pese a ser detenidos por las autoridades.

Leny Odemel Ramírez-Santos, inmigrante de Honduras acusado de delito sexual contra un menor: manoseo y conducir bajo la influencia del licor.

Edwin Amable Ashca Ninasuta, inmigrante de Ecuador con cargos por actos lascivos con un menor.

Lenda Neh Mama Epse George, extranjera originaria de Camerún con cargos de crueldad hacia un niño y violencia doméstica.

German Adriano Llangari Inga, inmigrante Ecuador acusado de homicidio, homicidio por negligencia con un vehículo y conducir bajo la influencia del licor.

Puol Both, extranjero procedente de Sudán condenado por realizar amenazas terroristas, robo, robo agravado en primer grado y hurto.

Somsalao Thonesavanh, inmigrante de Laos condenado por tráfico de drogas y venta de un narcótico sintético.

El Departamento de Seguridad Nacional podría habilitar una investigación en contra de Tim Walz. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Cabe señalar que la semana pasada, luego de que durante un operativo de ICE llevado a cabo en Minneapolis un agente de la agencia asesinó a balazos a una mujer, Jacob Frey les exigió a los funcionarios de inmigración largarse de la ciudad, mientras que Tim Walz le conminó a la administración encabezada por Donald Trump dejar a Minnesota en paz.

En respuesta, este martes, se anunció el final del estatus de protección temporal (TPS) que, por cuestiones humanitarias, les permitía a miles de somalíes vivir en Minnesota.

Bajo este enfoque, el gobierno federal prevé deshacerse de cerca de 2,500 refugiados africanos, la mayoría de ellos viviendo en Minnesota, quienes deberán abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo, esto para evitar que los agentes de ICE vayan por ellos para detenerlos.

