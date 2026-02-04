Departamento de Justicia buscará pena de muerte contra Rahmanullah Lakanwal por ataque a Guardia Nacional

El Departamento de Justicia informó que buscará la pena de muerte contra Rahmanullah Lakanwal, el hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en noviembre pasado, ataque en el que una de las víctimas murió.

Lakanwal se declaró no culpable de los nueve cargos que enfrenta, incluido asesinato en primer grado, durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal el miércoles.

Durante la audiencia, el juez Amit Mehta cuestionó a los fiscales sobre si presentarían cargos adicionales que permitieran solicitar la pena de muerte. Los fiscales señalaron que estaban presentando cargos que permiten pedir la pena capital.

Atacó a dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

De acuerdo con documentos judiciales, Lakanwal viajó desde el estado de Washington a la capital estadounidense a finales de noviembre y posteriormente emboscó a dos miembros de la Guardia Nacional, disparándoles en la cabeza con un revólver de cañón corto.

Otro integrante de la Guardia Nacional respondió al ataque y disparó contra Lakanwal, quien cayó al suelo y fue detenido en el lugar, según los registros judiciales.

Murió la agente Sarah Beckstrom

Sarah Beckstrom, una de las integrantes de la Guardia Nacional que recibió un disparo en la nuca, fue declarada muerta al día siguiente. El otro miembro herido, Andrew Wolfe, continúa recuperándose.

Lakanwal trabajó durante más de una década con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Afganistán antes de la retirada del ejército estadounidense y llegó a Estados Unidos en 2021.

Según los registros judiciales, el acusado recibió la pistola, que los fiscales señalaron como robada, de una persona anónima después de que afirmara necesitar un arma para protegerse mientras trabajaba como conductor de Uber y Lyft.

Los investigadores indicaron que Lakanwal había sido expulsado de Uber y no había tenido empleo durante aproximadamente dos meses antes del tiroteo.

Los documentos judiciales señalan que inicialmente solicitó un arma con capacidad para un cargador de hasta 30 balas y que, al recibir el revólver, preguntó: “¿solo cinco balas?”.

La fiscalía también indicó que el mismo día en que recibió el arma compró municiones en una tienda de artículos deportivos. Dos horas después buscó “Washington, D.C.” en Google Maps y al día siguiente buscó la dirección de la Casa Blanca.

Diez días después, ocurrió el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional a dos cuadras de la Casa Blanca.

La próxima audiencia en el caso está programada para principios de mayo.

