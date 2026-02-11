Sheinbaum dice que va a “averiguar exactamente las causas” del por qué cerraron el espacio aéreo de El Paso, Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su gobierno va a “averiguar exactamente las causas” sobre el cierre del espacio aéreo que realizó Estados Unidos durante varias horas en El Paso, Texas, y que fue anunciado por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

“El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas. Sacó hace rato un comunicado que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de que ya reanudaron con normalidad las actividades, y bueno vamos a averiguar exactamente las causa de por qué lo cerraron”, dijo.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que el espacio aéreo haya sido cerrado por el vuelo de drones de cárteles mexicanos, la mandataria mexicana dijo que no existía ninguna información al respecto.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos pues puede preguntarle al gobierno de México”, reiteró.

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo pidió a los medios de comunicación no especular al respecto y esperar a la información oficial.

“No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido que es una comunicación permanente”, manifestó.

Fue la noche de ayer martes 10 de febrero que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que entraba en vigor el cierre del espacio aéreo en El Paso a partir de las 23:30 hora local y que se mantendría cerrado hasta las 23:30 horas del 20 de febrero.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

Sin embargo, por la mañana de este miércoles 11 de febrero, el organismo dio a conocer, a través de sus redes sociales, que se levantaba la restricción al espacio aéreo que abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.